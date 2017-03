Pääkirjoitus

Latinalaisen Amerikan historia tuntee tapauksia, joissa presidentti kaappaa vallan eli lakkauttaa ­parlamentin ja ottaa diktaattorin valtuudet. Enää tätä ei kuitenkaan tapahdu missään muualla kuin Venezuelassa.



Maailman suurimmat todennetut öljyvarat omistavan maan vajoaminen alennustilaan on ollut pitkä esitys. Öljytulot ovat pitkittäneet kärsimystä sen sijaan, että niillä olisi luotu hyvinvointia.



Esityksen käynnisti vallankumouksel­liseksi julistautunut Hugo Chávez. Hän oli kuitenkin karismaattinen ja voitti vaaleja. Tuhon on viimeistellyt Nicolás ­Maduro, joka nousi presidentiksi Chá­vezin kuoltua maaliskuussa 2013. Hän ei enää voittaisi minkäänlaisia vaaleja.



Siksi Maduron kannattajista koostuva korkein oikeus kaappasi torstaina lainsäädäntövallan itselleen parlamentilta, joka siirtyi opposition johtamaksi äänivyöryllä joulukuussa 2015.



Tragedian uhreja ovat Venezuelan 31 miljoonaa kansalaista. He ovat menettäneet uskonsa sekä hallitukseen että ­hajanaiseen oppositioon.



Syyttävä sormi osoittaa Maduron lisäksi muita Amerikan mantereiden maita, joilla ei ole ollut rohkeutta painostaa ­Venezuelaa noudattamaan demokratian pelisääntöjä.