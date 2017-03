Pääkirjoitus

Miesjohtaja

Mäkinen

Mäkisen

Ingvar Mäkinen siirtyy kesäkuun alussa Mäkisten koti-isäksi. Miesjohtajat ovat tähän saakka olleet harvinainen näky kodeissa, mutta tilanne on muuttumassa. Mäkiset tiedottivat nimityksestä perjantaina.Ennen Mäkisiä Mäkinen on tehnyt mittavan uran muun muassa Keskossa, Finnairissa, Osuuspankissa, S-Ryhmässä, Nokiassa, Koneessa ja Microsoftissa.Pitkään töissä olemisen on pelätty syrjäyttävän miesjohtajia kotitöistä, lapsista ja parisuhteesta. Mäkisen esimerkki kuitenkin valaa uskoa tulevaan.Miten siirtymä kotitöihin onnistuu pitkän miesjohtajuuden jälkeen?”Olen pitänyt huolta osaamisestani, joten tämä ei ole hyppy tuntemattomaan. Tuntuu kuin palaisin kotiin”, Mäkinen sanoo.Mäkinen korostaa, että perhe-elämän taitojen ylläpito on tärkeää, vaikka miesjohtajuus onkin antanut valmiuksia myös kotona toimimiseen.”Jokainen jolla on paljon alaisia tietää, miten heidän kanssaan työskentely kehittää organisointikykyä.”ei tee numeroa sukupuolestaan.”Uskon, että isävalinnat tehdään sen mukaan, kuka on paras hakija. En näe esteitä miesten kotona työskentelylle. Isän roolissa on tärkeää olla nöyrä. Yksi tärkeimmistä haasteista on luoda luottamuksen silta perheenjäseniin.”Mäkisten isäksi Mäkinen siirtyy innostuneena.”Mäkiset on hieno perhe, jonka jäsenet ovat upeita yksilöitä, brändi on vahva ja kannattavuuskin on kunnossa”, hän sanoo.Viime vuonna Mäkiset kasvattivat liikevoittoaan kolme prosenttia 18:aan tuhanteen euroon. Emoyhtiön tiukka kulukuri onnistui kompensoimaan tytäryhtiöiden runsaat kertaluonteiset erät.perhe on Mäkiselle ennestään tuttu, sillä hän on toiminut vuosia sen hallituksen näennäisjäsenenä. Mäkinen on usein myös osallistunut perheen arkeen olematta läsnä.Mäkisen tietämys Mäkisistä olikin hallituksen puheenjohtaja Sylvia Mäkiselle yksi vahvimmista valintaperusteista.”Teimme erittäin perusteellisen rekrytointiprosessin. Ingvar Mäkinen tuo meille laaja-alaisen johtajakokemuksensa ja brändiosaamisensa. Lisäksi hänellä on aina ollut hämmästyttävän luovia ja boksin ulkopuolisia näkemyksiä isyydestä”, Sylvia Mäkinen totesi perheen tiedotteessa.