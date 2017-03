Pääkirjoitus

Sekä Valko-Venäjällä että Venäjällä todistettiin viime viikonloppuna laajoja mielenosoituksia. Vaikuttaa siltä, että ne yllättivät monet päättäjät ja kommentaattorit.



Valko-Venäjällä kriittiset mielen­ilmaukset on aina tukahdutettu ­voimakeinoin. Venäjällä edelliset suuret protestit nähtiin talvella 2011–2012, minkä jälkeen mahdollisuuksia poliittisiin kokoontumisiin on merkittävästi rajoitettu.



Vakauteen ei kuitenkaan olisi pitänyt tuudittautua, sillä kansan todellisia mielialoja ei tiedetä. Autoritäärisissä yhteiskunnissa painostuksen pelko ja halu sulautua enemmistöön vaikuttavat mielipidemittausten vastauksiin.



Venäjällä valtio on ajanut mieli­pidetutkimuksia tekeviä järjestöjä ahtaalle. Esimerkiksi riippumaton Levada-keskus on leimattu ”ulkomaiseksi agentiksi”.



Valko-Venäjän viimeinen itsenäinen sosiologinen tutkimuskeskus ­IISEPS suljettiin viime kesänä. Nyt vain valtion viralliset toimijat voivat toteuttaa mielipidemittauksia.



Käytännössä tämä tarkoittaa neuvostoajoilta tuttua tapaa tehdä ”tutkimusta”, jonka pääasiallinen tavoite on vastata tilaajan toiveita.



Tällainen tietotyhjiö on vaarallinen, sillä se saa valtiojohdon toimimaan vainoharhaisesti. Sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä tutkimuskeskusten painostusta on perusteltu kansallisella turvallisuudella.



Mielenosoitukset olivat luonteeltaan erilaisia, mutta sekä Venäjän että Valko-Venäjän protestien taustalla vaikuttaa heikentynyt talous­tilanne.



Talouden ongelmat ovat myös ­kiristäneet Venäjän ja Valko-Venäjän keskinäisiä suhteita: kumpikin maa syyttää toista läheisen yhteistyön hyväksikäyttämisestä. Ukrainan kriisin puhjettua presidentti Aljaksandr Lukašenka on pyrkinyt ottamaan etäisyyttä Venäjästä, joka on puolestaan vähentänyt taloudellista tukea Valko-Venäjälle.



Valko-Venäjällä mielenosoitukset laukaisi eri syistä työelämän ulkopuolelle jääneitä kansalaisia rankaiseva ”parasiittilaki”, jonka nojalla melkein puolelle miljoonalle maan 9,5 miljoonasta asukkaasta langetettiin tuntuva sakko. Venäjällä mielenosoitusten pontimena oli so­siaa­lisessa mediassa miljoonayleisön saanut paljastus­video pääministeri Dmitri Medve­devin omistuksista.



Kummassakin maassa valtiollinen media on pyrkinyt selittämään tapahtumat parhain päin. Valko-Venäjällä parasiittilain vastustajat leimattiin itsekkäiksi oman edun tavoittelijoiksi. Venäjän viralliset toimijat ovat vähätelleet mielenosoitusten laajuutta ja väittäneet, että niihin osallistuneita olisi lahjottu. Valtiollisen median myötäsukainen toiminta avartaa tietotyhjiötä entisestään.



Paikallishallinto ei ollut kaikissa tapauksissa – esimerkiksi Mosko­vassa tai Minskissä – antanut lupaa mielenosoituksille. Valtiojohto kutsuu niitä laittomiksi mielenilmauksiksi ja haluaa rangaista niihin osallistuneita. Sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä kansalaisten lailliset mahdollisuudet ilmaista tyytymättömyyttään ovat varsin rajalliset.



Kummassakin maassa mielen­osoituksiin osallistui paljon nuoria. On vielä ennenaikaista arvioida, miten pitkälle protestimieliala kantaa. Nuorten ikäluokkien aktiivisuus on joka tapauksessa vallanpitäjien kannalta huolestuttava ilmiö.



Vallanpitäjät suhtautuivat kuohuntaan ankarasti. Minskissä pidätettiin yli 700 henkeä, Moskovassa jopa tuhat ihmistä – osa heistä oli alaikäisiä.



Pitkällä aikavälillä valtion vastaus tyytymättömyyteen antaa vielä odottaa itseään. Laajat pidätykset eivät muuta sitä tosiasiaa, että niin Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin maan johtajat joutuvat arvioimaan valtansa perustaa uudelleen – huomattavan vähin tiedoin.



Protestit olivat odottamattomia vain siksi, että niihin johtanut tyytymättömyys ei ollut ottanut aiemmin näin näkyviä muotoja.



Vaikka mielenosoituksia ei heti nähtäisi lisää, niiden syntyyn vaikuttaneet talousongelmat eivät häviä, sillä päättäjillä ei ole poliittista tahtoa uudistuksiin.



Nyt pelissä on koko hallinnon ­poliittinen oikeutus. Se nojaa mielikuvaan, jonka mukaan Vladimir ­Putin on Venäjän ja Alja­ksandr ­Lukašenka Valko-Venäjän vahva johtaja. Jos tätä perustaa horjutetaan edes vähän, kummassakin maassa seurauksena voi olla entistä kovempia otteita.



