Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kevät on taloyhtiöiden vuosikokousten sesonkiaikaa. Yksi kokousten tärkeimmistä asioista on hallituksen valinta. Asia on kaikkea muuta kuin yhdentekevä, sillä hallituksen jäsenet hoitavat monien osakkaiden suurinta ellei ainoaa omaisuutta.



Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että kiinteistöä hoidetaan lakien, sääntöjen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yksittäisistä tehtävistä kunnossapidosta huolehtiminen ja remonttien teettäminen lienevät tärkeimpiä.



Vastuu on siis suuri, joten herää kysymys, löytyykö hallituksiin tarpeeksi halukkaita. Kiinteistöliiton taloyhtiöiden hallituksille tekemän kyselyn mukaan uusien jäsenten saaminen hallituksiin vaihtelee suuresti eri taloyhtiöissä. Jäsenten saaminen näyttää olevan helpompaa taloyhtiöissä, joissa on osakkaiden oma isännöinti eli käytännössä pienissä yhtiöissä.



Merkillepantavaa on, että keski-ikä on varsin korkea: 75 prosenttia hallituksen jäsenistä on yli 55-vuotiaita. Syitä tähän voi olla monia, mutta uskoisi nuoremmillakin asunnonomistajilla olevan halukkuutta vaikuttaa omaisuutensa hoitoon.



Hallituksen jäsenyys kun on paras tapa vaikuttaa oman taloyhtiön asioihin.