makkara- ja eineshyllyissä on parin viime vuoden aikana tapahtunut kummia. Yhä useammassa pakkauksessa lukee isolla ja usein huutomerkin kanssa ”vegaaninen”. On lihattomia leikkeleitä, soija­nugetteja, grillimakkaroita, kebabia, makaronilaatikkoa, härkistä ja nyhtistä.Yhteistä tuotteille on, että niiden ulkonäkö, suutuntuma ja maku jäljittelevät lihaa sisältäviä tuotteita. Tavoite lienee tehdä uudet tuotteet helpommin lähestyttäviksi sekasyöjille, jotka korvaavat vain osan lihasta kasvisravinnolla.Vielä muutama vuosi sitten, kun ­kasvissyönti oli ituhippien marginaalipuuhastelua, vegaaniset tuotteet näyttivät mahdollisimman vähän lihalta ja niitä sai lähinnä erikoiskaupoista.kaipaa ilmeisesti ainakin Saksan maatalousministeri Christian Schmidt. Hän ylitti joulukuussa kansainvälisen uutiskynnyksen lausu­malla, että haluaa kieltää vegaanisen makkaran kutsumisen makkaraksi ja kasvis­schnitzelin nimittämisen schnitzeliksi.Baijerin konservatiivista CSU-puoluetta edustava ministeri sanoi olevansa huo­lissaan siitä, että nämä ”pseudoliha­tuotteet” johtavat kuluttajia harhaan.Saksalainen Forsa-tutkimuslaitos teki helmikuussa kyselyn, jonka mukaan vain neljä prosenttia vastaajista oli ostanut vahingossa kasvisperäisen tuotteen eläinperäisen sijasta. Saksalaiset kuluttaja­järjestöt, ruokaketjut ja jopa Nestlén kaltaiset elintarvikevalmistajat vastus­tavat ministerin kieltosuunnitelmia.Oikeasti kyse ei Der Spiegel -lehden mukaan olekaan siitä, että ministeri olisi huolissaan kuluttajista, vaan siitä, että ministeri on kuunnellut lobbareita, ­lihantuottajien ja maataloustuottajien järjestöjä, jotka ovat vaatineet kieltoa.maatalous- ja ympäristöminis­teri Kimmo Tiilikainen (kesk) ei tiettävästi ole vaatinut vegaanimakkaran nimenvaihtoa. Samojen taustatahojen huolista oli silti kyse, kun Tiilikainen helmikuussa kyseenalaisti HS:n ja tutkijoiden laatiman Itämeri-laskurin, jonka mukaan eläinperäinen ruoka tuottaa valtaosan tavallisen kuluttajan Itämeri-jalanjäljestä.Kasvissyönnistä puhutaan juuri nyt paljon, ja lihantuottajat tuntevat selvästi asemansa uhatuksi. Tosi­asiassa lihan­kulutus kuitenkin kasvaa. Lihatiedotuksen tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista syö lihaa.Mikä ministereitä siis pelottaa? Omien äänestäjien ja maatalousalan järjestöjen tuen menettäminen.Kuluttajat äänestävät aina lompakollaan. Sitä myydään, mitä ostetaan.