Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomalaisessa talouskeskustelussa unohtuu usein, että kun puhutaan kilpailukyvystä, ­kyse on suhteellisesta suureesta. Suomen palkat ovat tai ­eivät ole kilpailukykyisiä suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin. Suhde muuttuu sekä Suomen että muissa maissa tehtävien ratkaisujen vuoksi.



Jos kokee, että palkat ovat liian korkeita, väite pitää tarkastaa tekemällä kierros ulkomailla – esimerkiksi Ruotsissa.



Aprillipäivän iloksi Ruotsissa solmittiin laaja tulosopimus, joka koskee 1,3 miljoonaa työntekijää Ruotsissa. Palkat nousevat 6,5 prosenttia kolmen vuoden aikana. Päälle tulee 0,5 prosentin panos osa-aikaeläkkeisiin. Korotuksia suunnataan matalapalkkalaisiin. Palkkaliukumat voivat muuttaa lukuja suuntaan tai toiseen.



Luvut lähentelevät vuosien 2007 ja 2008 liittokierroksen saldoa Suomessa. Tuo kierros tempaisi Suomen palkat tasolle, joka yhdessä bruttokansantuotteen romahduksen ja Nokian alamäen kanssa johti kilpailukykyongelmaan.



Reaaliajassa tehty talous- ja työmarkkinapolitiikka on jälkikäteen katsoen usein virheellistä. Ilman kansantalouden takaiskuja ei olisi tullut kilpailukykyongelmaakaan. Jos Ruotsin talouteen ei tule äkkistoppia, ruotsalaisilla työnantajilla on varaa tuollaisiin prosentteihin. Ja ­tuleehan tässä kolmen vuoden työrauha.



E ikä stoppia ole syytä odottaakaan. Ruotsin talous on monipuolisempaa kuin Suomen, ja se tuottaa suhdannevaihteluille vähemmän alttiita kuluttajatuotteita sekä palveluita. Kasvu on ollut hyvää nämäkin vuodet, jotka Suomen talous on kitunut. Työllisyysaste on korkea.



Kun EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila kertoi, että Suomen palkat ovat kilpailukyvyn kannalta 10–15 prosenttia liian korkeita, hän kertoi osin vanhaa tietoa. Kilpailukykykuilun kooksi arvioitiin pari vuotta sitten runsas kymmenen prosenttia. Aika ja maltilliset palkkaratkaisut Suomessa ovat jo kuroneet umpeen ehkä jopa viitisen prosenttiyksikköä.



Jos liittokierros päätyy Ruotsin kuulumisista ja Suomen talouden noususta huolimatta maltillisiin ja joustavuutta ­lisääviin ratkaisuihin, kuilu kuroutuu yhä kapeammaksi. Ei tarvitakaan montaa ­kikyä vaan malttia ja aikaa.