Juho Kusti Paasikiveen tuntuvat vetoavan vuorollaan kaikki. Hän kun ehti olla pitkän uransa aikana montaa mieltä.Yksi esimerkki on keskustelu Suomen jäsenyydestä sotilasliitto Natossa. Sekä jäsenyyden vastustajat että kan­nattajat ovat perustelleet kantaansa Paa­sikivellä sekä tämän sanomisilla ja teoilla.Nyt ei ole tarkoitus kuitenkaan osallistua tuohon keskusteluun eikä edes vedota Paasikiveen. Satun vain parhaillaan lukemaan hänen päiväkirjamerkintöjään keväältä 1931.ovatkin kiinnostavaa luettavaa nyt, kun otsikoissa ovat Britannian EU-ero eli brexit, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet uudesta kauppapolitiikasta sekä Ranskan ja Saksan vaalit.Lukekaa vaikka itse. Merkintä on Kansallisarkiston tutkijan Kauko Rumpusen toimittamasta Olen tullut jo kovin kiukkuiseksi -teoksesta, jossa on otteita päiväkirjoista vuosilta 1914–1934.”(Miltei) Jokainen kansa, pitäen it­seään loukattuna ja discriminated against, koettaa käsitellä depression ikäänkuin se olisi vain national happening, josta jokainen kansa voisi löytää pelastuksen by national policy alone – omilla toimenpiteillään (kauppapolitiikallaan). Tämä politiikka Sauve qui peut ei kuitenkaan voi viedä hyviin tuloksiin, Näiden stupendous problemien ratkaisua ei voi ajatella muuten kuin kansainvälisen yhteistoiminnan kautta – avulla. Mutta kunnes siihen päästään, kunnes ihmiskunta jälleen tulee järkiinsä, – maishelas! milloin se tapahtuu – siihen asti täytyy koettaa löytää jokin modus vivendi saadaksemme kansan edes rajoitetussa määrässä kulkemaan.”Sama nykysuomeksi:”Itseään sorsittuinapitävät kansakunnat yrittävät selvitä taantumastakin niin kuin se olisi jokin kansallinen kysymys, jota voi itse hoitaa, omin toimin, kauppapolitiikalla. Pelastukoon ken voi -politiikka ei kuitenkaan tuo hyviä tuloksia. On vaikea ajatellakaan, että häkellyttävät ongelmat saataisiin ratkottua muuten kuin kansainvälisellä yhteistyöllä. Jotta pärjättäisiin edes jollain tavoin siihen asti, että ihmiskunta tulee taas järkiinsä – jos tulee – täytyy koettaa löytää jokin tilapäisratkaisu.”pohdinnoilla ei tietenkään ole mitään suoraan yhteyttä nykypäivään tai -maailmaan.Muistuttavatpahan vain, että huhtikuussa 1931 ilmassa näytti olevan sekavuutta, kuten on huhtikuussa 2017.