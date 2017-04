Pääkirjoitus

Donald Trumpin valtakauden ensimmäiset kuukaudet ovat olleet erikoisia. On kuin hän ei olisi huomannut vaalitaistelun päättyneen. Puheet ja tviitit ovat olleet narsistisen omahyväisiä, pikkuasioihin puuttuvia ja ”vaihtoehtoisen totuuden” sävyttämiä.Uuden presidentin ensimmäisiä tehtäviä on virka- ja avustajakunnan nimittäminen. Osa ehdokkaista jou­tuu senaatin hiostettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tämä prosessi etenee hitaasti ja on yhä pahasti kesken.Raskaan sarjan avustaja on jo erotettukin. Trump nimitti tärkeään kansallisen turvallisuuspoliittisen neuvonantajan virkaan Michael Flynnin. Kävi kuitenkin ilmi, että Flynn oli valehdellut Venäjä-yhteyksistään vaalitaistelun aikana. Vielä erottamisen jälkeenkin Trump kehui Flynniä ”ihmeelliseksi mieheksi”. Nyt Flynn on hakenut syytesuojaa kertoakseen enemmän omista ja ehkä muidenkin Venäjä-yhteyksistä.odottaa, aikooko Trump tosiaan romuttaa toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain johdolla syntyneen maailmanjärjestyksen, johon kuuluvat muun muassa YK alajärjestöineen, maailmanpankkiryhmä, Nato ja vapaakauppaa edistävä kansainvälinen kauppapolitiikka. Pitkälle menevän vastauksen saa Trumpin ensimmäisestä budjetista: siinä Yhdysvaltain osuutta YK:n menoista ja monista kansainvälisistä ohjelmista karsitaan rajusti. ­Kongressissa tälle löytyy varmasti vastustusta, eikä pelkästään demo­kraattien joukosta.Nato-mailta Yhdysvallat vaatii puolustusmenojen nostamista kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, mistä monet jäsenmaat ovat kaukana. Silmätikkuna on Saksa. Trump antoi liittokansleri Angela Merkelille laskelman summasta, jonka Saksa on jättänyt maksamatta.Euroopan unioniin Trump suhtautuu pilkallisesti ja kiittelee Britan­nian eron viisautta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker arvioi laajassa Financial Timesin haastattelussa, että ensimmäistä kertaa sodanjälkeisessä historiassa Amerikassa on presidentti, joka antaa vaikutelman, ettei hän ole kiinnostunut Euroopan asioista.Juncker on yrittänyt päästä tapaamaan Trumpia, mutta tällä on ollut ”muita prioriteetteja”. Junckerin mukaan Trump ei ymmärrä mitään Euroopasta. ”Presidentti on puhunut Eurooppa-neuvoston pääsihteerin Donald Tuskin kanssa puhelimessa ja luullut, että hän keskustelee minun kanssani”, Juncker päivitteli ilmeisen närkästyneenä.Etsimättä tulee mieleen entinen ulkoasiainministeri Henry Kissinger, joka aikanaan ihmetteli, kenelle hän soittaa, jos haluaa kuulla Euroopan mielipiteen.Presidentti Barack Obama on Trumpin mukaan ”paha ja sairas tyyppi”. Obaman läpiajaman terveydenhuoltouudistuksen kaataminen oli Trumpin keskeisiä vaalilupauksia. Hänen hätäisesti kokoon kyhätty uudistuksensa kärsi kuitenkin todellisen mahalaskun, kun osa republikaaneista asettui vastustamaan sitä. Näyttää siltä, että ”Obamacare” jää voimaan pitkäksi aikaa.keski-ikäisten, vähän koulutettujen miesten terveydentilasta on saatu hätkähdyttäviä tietoja. Vähän koulutettujen valkoisten keski-ikäisten kuolleisuus on noussut rajusti 2000-luvulla. Vuonna 1999 tähän ryhmään kuuluvien 50–54-vuotiaiden kuolleisuus oli 30 prosenttia alempi kuin mustalla väestöllä. Vuonna 2015 se oli jo 30 prosenttia korkeampi.Ekonomistien mukaan ilmiön syviä syitä ovat globalisaatio ja automatisaatio. Ne ovat iskeneet erityisen kovasti valkoiseen työväenluokkaan, joka kokee asemansa heikentyneen. Se on johtanut huumeista ja alkoholista johtuvien kuolemien sekä itsemurhien rajuun lisääntymiseen. Myös ylipainoisuudella on osuutensa. Tutkijat puhuvat epätoivon kuolemista.Yhdysvalloissa valkoisten miesten ja naisten ”menetetyn sukupolven” tilanne pahenee, kun he ikääntyvät. Erikoista on, ettei vastaavaa ilmiötä ole esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Britanniassa, Kanadassa eikä Australiassa.sai vaaleissa kaksi kolmasosaa vähän koulutettujen valkoisten äänistä. Valittu ei kuitenkaan halunnut osoittaa heille kiitollisuutta. Nurin mennyt terveydenhuolto­uudistus olisi kohdellut kaltoin tätä väestöryhmää.Terveydenhuolto­uudistuksen kaatuminen ennakoi karua taivalta monille talouspoliittisille uudistuksille. Todennäköisesti ne pitkittyvät ja vesittyvät. Ja edustajainhuoneen välivaalit ovat jo ensi vuonna.