Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pietarista on matkaa Suomen rajalle alle kaksisataa kilometriä. Pietari on lähimpänä meitä sijaitseva suurkaupunki, monelle suomalaiselle matkailun tai työn kautta tuttu kohde ja myös monen Suomessa asuvan entinen kotikaupunki. Siksi kaupungin metrossa tehty pommi-isku on suomalaisia lähellä, vaikka välissä onkin valtioiden raja.



Iskussa kuoli tämänhetkisen tiedon mukaan toistakymmentä ­ihmistä ja loukkaantui useita kymmeniä. Veriteko liitti Pietarin niiden eurooppalaisten kaupunkien joukkoon, jotka ovat lyhyen ajan kuluessa joutuneet siviileihin kohdistuneen hyökkäyksen kohteeksi.



Tälläkin kertaa iskuja seurasi myötätunnon aalto uhreja ja heidän läheisiään sekä koko kaupungin asukkaita kohtaan. Myötätunnossa näkyi myös maantiede. Suomalaisille Pietari on yhtä lähellä kuin Pariisi on monille länsieurooppalaisille.



E nsi hetkien pidättyvyyden jälkeen venäläiset viranomaiset ovat kutsuneet ­iskua terroriteoksi. Se täyttää tunnusmerkit ainakin siinä mielessä, että kyse on satunnaisesti valikoituneisiin ihmisiin kohdistuneesta hyökkäyksestä, jonka tarkoituksena on saada julkisuutta ja herättää pelkoa. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea sanoa, onko taustalla järjestäytynyt toimija vai yksittäinen tekijä, jolla on teolleen esimerkiksi poliittisia motiiveja.



Monet viime vuosien iskut Venäjällä ovat liittyneet tai ainakin ne on liitetty Kaukasuksen epävakaaseen alueeseen. Venäjän sotilaallinen aktiivisuus Syyriassa on kuitenkin tehnyt maasta mahdollisen kohteen myös Lähi-itään kytkeytyville toimijoille. ­Venäjä on suoraan tai epäsuorasti osallinen monessa muussakin konfliktissa.



Ensimmäisen vuorokauden aikana kerrottiin, että todennäköisen itsemurhaiskun tekijäksi epäillään Kirgisiassa syntynyttä Venäjän kansalaista, jolla saattaisi olla yhteyksiä islamistiryhmiin. Tiedot voivat kuitenkin muuttua tutkinnan edetessä, ja Venäjällä spekulaatiot todellisista tekijöistä jatkuvat usein vielä tutkinnan päätyttyäkin.



Se on kuitenkin selvää, että iskuilla on poliittisia seurauksia Venäjän sisällä. Vladimir Putin nousi ­aikoinaan kansansuosikiksi ajamalla tiukkoja otteita veritöiden epäiltyjä tekijöitä kohtaan. Venäjälle terrorismin vastainen sota on ollut poliittinen perustelu voimankäytölle, kuten Yhdysvalloillekin. Viranomaisten otteet kiristynevät myös nyt kautta linjan.



Pietarin isku osui Venäjällä nyt hetkeen, jolloin kymmenissä kaupungeissa oli juuri nähty korruptiota ja vallanpitäjiä arvostelleita mielenosoituksia. On hyvin mahdollista, että iskut ja niihin reagointi kääntävät yleistä mielipidettä Putinille suosiolliseen suuntaan. Putin itse oli sattumalta maanantaina entisessä kotikaupungissaan. Hän kävi laskemassa kukat tapahtumapaikalle ja tapasi iskua tutkivia viranomaisia.



K uva iskujen tekijästä ja hänen mahdollisista taustajoukoistaan todennäköisesti tarkentuu lähipäivinä. Pietarin verityö kuuluu niihin tapauksiin, joiden tutkinnan halutaan etenevän mahdollisimman nopeasti.



Iskujen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sen sijaan näkyvät vasta ajan kanssa. Jos julkisuuteen tulisi arveluja, joiden mukaan iskuilla olisi jokin yhteys Venäjän toimiin Syyriassa, kritiikki vallanpitäjiä vastaan voisi kasvaa. Jos taas syyttävä sormi kohdistuu Kaukasukselle tai Keski-Aasiaan, se voi lisätä jännitteitä Venäjän sisällä tai Venäjän ja sen naapurimaiden välillä.



Jos tekijän sanottaisiin toimineen yksin, se osoittaisi, kuinka paljon pelkoa yksittäinen ihminen pystyy aiheuttamaan. Se voisi rohkaista muita vastaaviin tekoihin.