Kiinan presidentin käynti Suomessa olisi kaikissa oloissa merkittävä tapahtuma. Olosuhteet ja ajoitus ovat lisäksi mahdollisimman mielenkiintoiset, kun presidentti Xi Jinping on tänään Helsingissä valtiovierailulla.



Suomesta Xi jatkaa Yhdysvaltoihin, missä hän tapaa presidentti Donald Trumpin torstaina ja perjantaina. Tapaamista voi perustellusti pitää tällä hetkellä kansainvälisen politiikan tärkeimpänä kahden ihmisen kohtaamisena.



Xi on vajaassa viidessä vuodessa hankkinut itselleen poikkeuksellisen paljon valtaa Kiinan sisällä. Xi on kommunistipuolueen johtaja, presidentti ja myös asevoimien päällikkö. Sen lisäksi hän on viime lokakuusta lähtien ”ydinjohtaja”.



Ydinjohtajuuteen ei liity erityisiä lisävaltuuksia, mutta se tarkoittaa, että kaikki muut Kiinan johdossa hyväksyvät Xin määräävän aseman.



Samalla Xi raivaa maalleen tilaa poliittisena ja taloudellisena suurvaltana.



Kiinan kannalta Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi on klassinen yhdistelmä uhkia ja mahdollisuuksia.



Trumpin Yhdysvalloille vaatimat edullisemmat kaupan ehdot sisältävät Kiinalle hyvin vahingollisen kauppasodan uhkan. Jännityksen kiristyminen Etelä-Kiinan merellä olisi vahingollista kaikille.



Samalla Trumpin vetäytyminen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja YK-järjestelmässä tarjoaa Kiinalle mahdollisuuksia, joita se myös hyödyntää.



S uomen valikoituminen Xin kohteeksi matkalla Yhdysvaltoihin voi selittyä eri tekijöillä, jotka eivät ole dramaattisia mutta kuitenkin Suomelle myönteisiä.



Kiina suosii näyttäviä seremonioita presidenttinsä matkojen yhteydessä, ja Suomen satavuotisjuhla tarjoaa riittävästi juhlallisuutta. Lisäksi maiden välillä allekirjoitetaan kumppanuusasiakirja.



Xin ja presidentti Sauli Niinistön keskustelut tarjoavat harvinaisen tilaisuuden kuulla Kiinan ajatuksia Xin ja ­Trumpin tapaamisen aattona.



Kiinalaisvierailujen yhteydessä länsimaissa otetaan syystäkin esille Kiinan ihmisoikeusrikkomukset, mutta neuvotteluissa ne eivät ole este, kun puhe kääntyy muun muassa kauppaan.