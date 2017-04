Pääkirjoitus

toiseen vaihteleva sää on tullut tutuksi eri puolilla maailmaa. Erityisesti korkeisiin lämpötiloihin liittyvät sääilmiöt ovat yleistyneet. Epävarmuus kasvaa, kun ilmasto muuttuu yhä epävakaammaksi. Varautumisesta tulee entistä vaikeampaa, kun poukkoileva ilmasto­politiikka ruokkii epävarmuutta lisää.Pitkä epävarmuus taukosi joulukuussa 2015, kun Pariisissa sovittiin ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Sopimus tuli voimaan marraskuussa 2016. Suurista päästäjistä mukana ovat Kiina, Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Intia.Takapakkia alkoi tulla, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ryhtyi romuttamaan edeltäjänsä Barack Obaman ilmastopolitiikkaa. Tavoite on karsia ympäristösäädöksiä ja elvyttää kivihiilen käyttöä. Toimet voivat hidastaa päästö­vähennyksiä juuri, kun maailman päästöjen kasvu on käännekohdassa.lisää Jäämeren ääreltä tullut viesti. Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi Arkangelin arktisessa foorumissa ilmastonmuutoksen olevan hyvä asia, koska jään sulaminen avaa merireittejä ja tuo taloushyötyjä.Putinin ilmoitus ilmastotoimien tarpeettomuudesta on lähinnä periaatteellinen. Globaalia ilmastopolitiikkaa lausunto ei heilauta, sillä Venäjän panos on ollut tähänkin asti pieni. Maa ei ole sitoutunut päästövähennyksiin eikä uusiutuvan energian lisäämiseen. Pariisin il­masto­sopimusta Venäjä ei ole ratifioinut.Ratkaisijaksi on nousemassa Kiina, joka haluaa vähentää päästöjään ja panostaa uusiutuvaan energiaan. Kannustimet ovat paitsi poliittisia myös terveydellisiä ja kaupallisia. Ilmanlaadun ongelmien vuoksi Kiinan on pakko vähentää kivihiilen polttoa. Kiinasta on tullut iso tekijä aurinko- ja tuulivoimassa, ja maa ottaa markkinoista hyödyn irti.vaikuttavat muuallakin, sillä ilmastonmuutoksen hillintä etenee yritysten kautta. Myös monet kaupungit ovat ryhtyneet toimeen.Vapaaehtoiset toimet eivät yksin riitä. Valtiolliset päätökset luovat varmuutta ilmastopolitiikkaan. Suurten maiden irtautuminen sovituista asioista luo epävarmuutta ja hidastaa investointeja.Ennätykset lämpötilassa, arktisen merijään vähyydessä ja ilmakehän hiili­dioksidin määrässä ovat hälyttäviä merkkejä siitä, että ilmastonmuutoksen hillinnän vauhti ei ole ollut riittävä. EU:lla olisi tilaisuus nostaa profiiliaan. Yksi mahdollisuus voisivat olla kahdenväliset sopimukset Kiinan kanssa.