Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Toisin kuin yleisesti vielä muutama kuukausi sitten odotettiin, EU ja euroalue näyttävät matkaavan kohti rauhallisempia aikoja.



Jos yhdistää tapahtunutta ja todennäköisyyksiä, saa lopputulokseksi sen, että kasvu on alkanut, työttömyysasteet laskevat, Britannian EU-eroprosessi on maltillisessa vaiheessa ja brexit on kasvattanut unionin kannatusta Euroopassa.



EU-vastainen populismi on lisäksi vastatuulessa. Hollannin parlamenttivaaleissa äärioikeisto ei menestynyt odotetusti. Ranskan presidentinvaaleissa EU- ja euromyönteinen Emmanuel Macron on kärkisijoilla jo vaalien ensimmäisen kierroksen kannatusta mitattaessa. Toisella kierroksella hän on kyselyjen mukaan ylivoimainen esimerkiksi äärioikeiston ehdokasta, eurovastaista ja EU-kriittistä ­Marine Le Peniä vastaan.



Syksyllä edessä on Saksan parlamenttivaalit, mutta niistä ei näytä nousevan mitään uhkaa eurooppalaiselle yhteistyölle. Päätyivätpä vaalit sosiaalidemokraattien tai kristillisdemokraattien voittoon, kumpikaan ei muuttane Saksan suhtautumista Euroopan unioniin. Suhtautuminen EU-yhteistyöhön on liittokansleri Angela Merkelillä ja hänen sosiaalidemokraattisella haastajallaan Martin Schulzilla hyvin samankaltainen.



E urokielteisen Alternative für Deutschlandin kannatus nousi voimakkaasti pari vuotta sitten Euroopan pakolaiskriisin puhjetessa. Vielä viime vuoden puolella puolueelle mitattiin tiedusteluissa jopa 15 prosentin kannatuslukemia.



Sittemmin puolue on valunut alle kymmenen prosentin kannatukseen ja ajautunut sisäisiin riitoihin. Puheenjohtaja Frauke Petry kertoo (Der Tages­spiegel 30.3.), että riidat ovat repineet ja että elämässä ­voisi tehdä jotain muutakin kuin politiikkaa. Petry on kuitenkin puolueelleen arvokas – hän kerää kannatusta ­persoonallaan ja pitää puoluetta koossa. Perussuomalaisten Timo Soini on ollut ­puolueessaan hieman samanlaisessa asemassa.



Ilman Petryä Alternative für Deutschland voi olla näillä kannatustrendeillä vaikeuksissa ja jäädä jopa alle viiden prosentin äänikynnyksen syksyn liitto­päivävaaleissa. Sisäisiin kiistoihin ajautuneille puo­lueille ei kannata veikata menestystä vaaleissa.



Sama ajatus pätee Italiaan – tosin ­vakiintuneisiin voimiin siellä. Entinen pääministeri, Demokraattisen puolueen vetäjä Matteo Renzi yrittää pitää puoluettaan koossa. Samaan aikaan italialaisten eurovastaisuus nostaa eurosta kansanäänestystä luvannutta ­populistista Viiden tähden liikettä. Italian parlamenttivaalit pidetään todennäköisesti ensi vuonna.



Viiden tähden liike saa mittauksissa hyvän kannatuksen ja ykkössijan. Puolueen ­este tiellä kohti valtaa on se, ettei mikään muu puolue halua tehdä yhteistyötä Viiden tähden liikkeen kanssa. Eikä puolue itsekään ole oikein innostunut ottamaan valtaa.



T odennäköisyydet ovat vain todennäköisyyksiä, mutta niiden perusteella näyttäisi siltä, että pääosa euroalueen ja unionin poliittisista uhkakuvista on poistunut tai poistumassa. Poikkeukseksi jää Italia.



Suomessa muistutellaan tavan takaa, että talousuudistukset ja suuret rakenteelliset muutokset saattavat jäädä tekemättä, jos taantuman ja velkaantumisen paine hellittää kasvun voittaessa. EU:n yhteistyö ei suju enää yhtä jalkaa. Maat muodostavat etu- ja jälkijoukkoja. Kansalaiset haluavat unionin läsnäoloa vain siellä, missä se tuottaa lisäarvoa. Tästä kaikesta nousee iso ja hajauttava rakennemuutos, joka ­EU:lla on edessään. Jos uhkakuvat poistuvat yllättäen kasvun voittaessa ja populismin vetäy­tyessä, EU-yhteistyöhön tarvittavat korjaukset voivat jäädä tekemättä.