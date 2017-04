Pääkirjoitus

Suomalaiset saivat keskiviikkona oppitunnin Kiinan tavasta toimia ulkopolitiikassa, kun maan presidentti Xi Jinping ­teki harvinaisen valtiovierailun Suomeen. Vierailun puitteet turvajärjestelyistä tiedotustilaisuuteen oli tehty sellaisiksi, että vieras ei löytäisi niistä moitteen sijaa.



Vierailun ilmettä pehmensi panda­diplomatian ulottaminen Suomeen.



Ihmisoikeuskysymyksiin Suomi on jo kolme vuosikymmentä kehittänyt työ­kalua, joka ei herätä torjuntaa. Sen nimi on oikeusalan yhteistyö. Vuoropuhelun muodossa suomalaiset kertovat, miten oikeuslaitos toimii Suomessa, ja kuuntelevat sitten kiinalaisten omat esitykset.



Vierailun yhteydessä allekirjoitettiin juhlallinen pino julistuksia ja asiakirjoja. Niistä puuttuu kuitenkin samanlainen suuren ja pienen maan jännite, joka leimasi sotia käyneiden naapurimaiden Suomen ja Neuvostoliiton välejä.



Ehkä tärkein vierailun viesti kuitenkin oli, että se ylipäätään tehtiin. Presidentti Sauli Niinistö sai isännöidä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan merkeissä ­yhtä maailman tavoitelluinta vierasta.



Vierailun avulla Kiina pystyi samalla ­lähettämään diplomaattisia viestejä moneen suuntaan. Yksi niistä oli välittää pienille ja keskikokoisille maille vaikutelma, että Kiinaa ei kannata pelätä kumppanina sen suuruuden takia.



V iesteillä oli kuitenkin myös täsmällisempiä kohteita.



Yhdysvaltoihin seuraavaksi matkustava presidentti Xi halusi ehkä kertoa sikäläiselle isännälleen Donald Trumpille, että Kiina haluaa työskennellä yhdessä Suomen kaltaisten vapaakauppaa kannattavien maiden kanssa. Myös viittaukset ympäristöongelmien ratkaisemiseen, YK:n merkitykseen ja Suomeen osana EU:ta täydensivät viestiä.



Kiina tuli kuitenkin samalla viestit­täneeksi Suomessa jotain myös maiden yhteiselle naapurille Venäjälle.



Venäjän suhtautuminen Kiinaan on ­sekoitus ihailua, kateutta ja pelkoa. Kun Kiinan johtaja käy Venäjän läntisessä naapurimaassa osoittamassa arvostusta, se pannaan merkille myös Moskovassa.



Joku saattoi huomata, että asiat, joiden sanottiin yhdistävän Suomea ja Kiinaa, erottavat ne usein Venäjästä.