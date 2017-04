Pääkirjoitus

Sunnun­taina

Vinkiksi

Missä

käydään kuntavaalit. Moni poliitikko haluaisi puhua koulutusvaaleista. Eikä se ole pelkkää retoriikkaa.Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien harteille, peruskoulu ja varhaiskasvatus ovat ne päällimmäiset asiat, joista kunnissa päätetään.Koulutusvaalien henki oli väkevästi läsnä HS:n kuntavaalitentissä tiistaina, kun eduskuntapuolueiden puheenjohtajat yrittivät vakuuttaa äänestäjiä.Mistä puhuttiin? Perheiden kouluvalinnoista ja erikoisluokista. Välillä äänestettiin: pitäisikö kouluissa säilyttää tyttöjen ja poikien omat wc:t?päättäjille. On kouluissa polt­tavampiakin tasa-arvokysymyksiä kuin unisex-vessat.Yksi niistä konkretisoituu kevään lopulla, kun yli 50 000 nuorta saa peruskoulun päättötodistuksen. Paperilla haetaan jatkopaikkaa lukioihin ja ammattikou­luihin.Pulma on siinä, että päättötodistusten arvosanat heittelevät epäreilusti. Samalla osaamisella saa yhdessä koulussa yhdeksikön, toisessa kuutosen. Opinahjo ratkaisee enemmän kuin nuoren todelliset taidot.Tutkimusten mukaan erot ovat valtavia varsinkin matematiikassa ja kielissä, mutta vääristymä näkyy myös historiassa ja yhteiskuntaopissa.mättää? Kunnon kriteerien puutteessa opettaja turvautuu suhteelliseen arviointiin, vaikkei saisi – Gaussin kuuluisa kellokäyrä kiellettiin peruskoulussa jo kymmeniä vuosia sitten.Opettaja vertaa mielessään nuoren osaamista luokan tai koulun muihin oppilaisiin. Kovatasoisessa koulussa on hankala saada kiitettävää, vaikka ansaitsisi sen, koska vertailuryhmä on täyttä timanttia. Seiskan oppilas voi olla todel­lisuudessa huippuluokan osaaja. Vastaavasti heikommassa koulussa kiitettävä irtoaa vähemmällä.Opettajia on turha syyllistää. He ovat itse käyneet koulunsa aikana, jolloin suhteellinen arvostelu oli sallittua. Kun arvosteluohjeet ovat ylimalkaiset, kiusaus lipsua takaisin Gaussin käyrälle on suuri.Vääristymä vaarantaa oppilaiden ­oikeusturvan. Pahin tapahtuu, jos nuorelle syntyy epärealistinen kuva omasta osaamisesta. Alakanttiin arvosteltu saattaa luopua unelmistaan, koska luulee, ettei hänellä ole lukupäätä.