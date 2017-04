Pääkirjoitus

Lähes päivittäin toistuvat uutiset siviilien kärsimyksistä Syyrian sodassa ovat voineet jo turruttaa monet maailman tapahtumia seuraavat. ­Presidentti Bashar al-Assadin, Isisin ja muiden ryhmittymien välinen kilpailu julmuudesta on jatkunut jo vuosia. Kyse ei ole pelkästään Syyrian sisäisistä taisteluista, vaan sotaan ovat sekaantuneet niin Iran, Saudi-Arabia, Venäjä kuin Yhdysvallatkin.



Al-Assadin hallinnon joukot ovat saaneet tukea Venäjältä ja Iranilta. Donald Trumpin valinta presidentiksi lisäsi al-Assadin toiveita ­siitä, että Yhdysvalloista tuleva paine hellittää. Trump oli moneen kertaan kampanjansa aikana sanonut, että Yhdysvaltojen pitäisi keskittyä taisteluun Isisiä vastaan ja jättää al-Assadin hallinnon toimiin reagointi vähemmälle.



Tästä viikosta saattoi kuitenkin tulla käännekohta Trumpin Syyria-politiikassa. Siviileihin kohdistunut kaasuisku Khan Sheikhunin kaupungissa Idlibin maakunnassa vaati ilmeisesti yli sata kuolonuhria, joiden joukossa oli useita lapsia. Alue on kapinallisten hallinnassa, ja Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallituksen joukkoja.



Trump sanoi iskun muuttaneen hänen suhtautumistaan Syyriaan. On kuitenkin ­epäselvää, mitä se tarkoittaa käytännössä.



E nsimmäiseksi ulkomaailman halu puuttua tilanteeseen mitataan YK:n turvallisuusneuvostossa. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska ovat vaatineet tapauksen selvittämistä, mikä edellyttäisi esimerkiksi tarkkojen tietojen saamista hyökkäyksestä Syyrian hallitukselta.



Syyrian hallitus on jo syyttänyt tapauksesta kapinallisia, mutta väite ei vaikuta uskottavalta, koska kapinallisilta puuttuu kyky tuollaisiin ilmaiskuihin.



Venäjä on tarjonnut toisenlaista selitystä. Ilmaiskut teki kyllä Syyrian hallitus, mutta uhrit aiheutuivat ­osumasta kapinallisten hallitsemaan kemiallisten aseiden tehtaaseen.



Myös kapinallisia on epäilty alkeellisten kemiallisten aseiden käytöstä, mutta nyt nähdyssä iskussa käytettiin hermostoon vaikuttavia myrkkyjä. Niiden todennäköisin käyttäjä on Syyrian hallitus, vaikka se väittikin jo lopettaneensa kemiallisten aseiden ohjelmansa.



Selitys ilmaiskujen oheisvahingosta tarjoaa kuitenkin Venäjälle verukkeen estää turvallisuusneuvoston päätöksenteko asiassa. Se olisi jälleen kerran paha isku YK:n arvovallalle.



Venäjä joutuu kuitenkin pohtimaan, voisiko Trumpin linja muuttua nyt niin paljon, että Yhdysvallat olisi valmis yksipuolisiin toimiin al-Assadin hallintoa vastaan. Se muuttaisi sodan luonnetta.



L ähi-idästä on askel kerrallaan tullut alue, jossa hirmuhallitsijat ovat valmiita käyttämään kemiallisia aseita oman maansa asukkaita kohtaan. Tunnetuin ­tapaus on Irakin hallituksen vuonna 1988 Halabjan kurdikylään tekemä kaasuisku, joka vaati ainakin 3 500 siviilin hengen.



Al-Assadin hallinnon kaasuisku Damaskoksen kapinallisalueella vuonna 2013 surmasi ehkä jopa tuhat ihmistä. Yhdysvaltojen silloinen presidentti Barack Obama oli aiemmin sanonut kemiallisten aseiden käyttöä rajaksi, jonka ylittäminen johtaisi toimiin. Yhdysvallat ei kuitenkaan ryhtynyt iskuihin al-Assadia vastaan, koska Syyria lupasi ­hävittää kemialliset aseensa ja liittyi niiden kieltosopimukseen.



Silloin vielä politiikan marginaalissa ollut televisiopersoona ja liikemies Donald Trump kehotti Obamaa pidättymään iskuista ja keskittymään Yhdysvaltojen kannalta tärkeämpiin kysymyksiin. Nyt moni seuraa, joutuuko Trump muuttamaan kantaansa.