tällä viikolla Kiinan presidentti Xi Jinping heräsi Suomen valtion vierastalossa Helsingin Munkkiniemessä. Mitä yksi maailman mahtavimmista johtajista teki ensimmäiseksi?Ehkä hän nousi vuoteesta, raotti ­makuuhuoneesta ulos avautuvaa ovea ja veti syvään henkeä. Sumuinen ja tihku­sateinen aamu, lähistöllä mäntyjä ja pienen matkan päässä merenlahti. Raitis ilma, jota on hyvä hengittää.Presidentti oli valtiovierailulla ja asui pääkaupungissa muutaman kilometrin päässä sen ydinkeskustasta.Kiinassa tilanne on toinen. Ilmansaasteet ovat osa ihmisten arkea.Hengityssuojaimet ovat kaupungeissa tuttu näky. Pahimpina saastepäivinä jotkut pitävät jopa kaasunaamareita, ehkä osoittaakseen mieltä.Kiinassa johtajien ei tarvitse hermoilla lähestyvien vaalien takia samalla tavalla kuin monipuoluemaissa. Silti Kiinassakin seurataan tarkasti kansan mielialoja.Huono ilmanlaatu on merkittävä tyytymättömyyden syy. Pölystä ja saasteista kärsivä ajattelee asiaa lähes jatkuvasti.Syyllistä etsivä näkee hiilivoimaloiden piippuja ja autoja. Ilmastonmuutoksesta huolestunut sentään joutuu luottamaan tutkijoiden keräämään näyttöön ihmisen toiminnan seurauksista.Ongelma on laaja. Maailman terveysjärjestön WHO:n viime vuonna julka­i­semassa raportissa arvioidaan, että 92 prosenttia maailman ihmisistä asuu alueella, jolla jokin ilmansaasteiden raja-arvo ylittyy. ­Synkin vyöhyke ulottuu Länsi-Afrikasta Intian kautta Kiinaan.Xi ehti matkansa aikana uhrata kovinkaan monta ajatusta Suomessa meneillään olevalle kuntavaalikampanjalle, mutta ehkä joku hänen isännistään mainitsi asian ohimennen.Olisiko Kiinan johtajan päässä silloin syttynyt ajatus, että hänen aamulla ­hengittämänsä ilman laadulla ja toimi­valla kansanvallalla olisi jokin yhteys?Ehkä ei sentään. Oman aseman perusteita ei ole tapana kyseenalaistaa.Todennäköisemmin päämies tai ainakin hänen avustajansa pohtivat, onko tällä pohjoisella maalla jotain annettavaa Kiinalle. Sillä hetkellä sopiva lause suomalaisesta osaamisesta puhtaan ilman ja veden takaamisessa ja materiaalien kierrätyksessä uppoaa otolliseen maaperään.Se taas voi johtaa kauppoihin, koska pelko kansan tyytymättömyyden kas­vusta ajaa etsimään ratkaisuja.