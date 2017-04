Pääkirjoitus

Kehitysyhteistyötä

Myös Suomi

Yrityksiltä

Kuten

koskevassa keskustelussa on viime aikoina painotettu yritysten roolia kehityksen edistäjänä. YK, Maailmanpankki, EU ja Suomi ovat tehneet linjauksia, joissa korostetaan yritysten merkitystä kasvun ja kehityksen tuojana sekä köyhyyden vähentäjänä.Ajatus yhteiskunnan hyvinvoinniksi muunnettavasta talouskasvusta oli jo 1970-luvulla ajetun kehitysmaiden teollistumispolitiikan ja 1980-luvun pahamaineisten rakennesopeutusohjelmien pohjana.Nykyisin korostetaan yksittäisten yritysten roolia ja niiden vastuuta oikeudenmukaisesta kehityksestä. Aiemmin vastuun kehityksen suunnasta katsottiin kuuluvan val­tioille: painotettiin demokraattista päätöksentekoa, hyvää hallintoa ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista.on päättänyt valjastaa yksityisen sektorin kehityspäämäärien tavoittelemiseen. Näin on tehty erityisesti pääomittamalla ulko­ministeriön alaista kehitysrahoitusyhtiötä Finnfundia tämän vuoden budjetissa ylimääräisellä 130 miljoonalla eurolla. Kun lisäys suhteutetaan kehitysyhteistyömäärärahojen tasoon jo viime vuonna tehtyihin 300 miljoonan euron leikkauksiin, pääomarahoituksen suhteellinen osuus kasvaa viidestä kahteenkymmeneen prosenttiin. Kehityspolitiikan painopiste on siis selvästi siirtynyt kohti yksityistä sektoria.Viime aikoina esiin nousseet ­ihmisoikeusongelmat ja maakaappaukset kehitysyhteistyövaroin rahoitetuissa hankkeissa – kuten Hondurasin Agua Zarca -vesivoimaprojektissa, Kenian tuulivoimapuistohankkeessa tai Laosin Nam Ngum 2 -patoprojektissa – saavat kysymään, kuinka hyvin yritykset sopivat kehityspoliittiseen rooliin.Kriittisen yritysvastuututkimuksen tulokset yritysten vastuullisuustoiminnan vaikutuksista eivät ole kovin rohkaisevia. Vaikka yritykset voivat viedä kehitystä eteenpäin, ne eivät kanna vastuuta kehityksen päämääristä ja suunnasta.puuttuu usein myös kyky vastata toimintansa seurauksista sen vaikutuspiirissä oleville ­ihmisille, erityisesti maattomien tai alkuperäiskansojen kaltaisille marginaalisille ryhmille. Tämä on tullut valitettavan hyvin esiin Finnfundin rahoittamassa Agua Zarcan tapauksessa, jossa hanke on lietsonut väkivaltaa ja johtanut muun muassa ­ihmisoikeusaktivisti Berta Cáceresin murhaan.Markkinatalouden logiikan ja kehitystavoitteiden sovittaminen yhteen ei ole helppoa. Yrityksillä on taipumus nähdä kehityspoliittiset haasteet markkinaongelmina. Silloin ratkaisutkin ovat markkinakeskeisiä ja hyödyttävät usein enemmän kansainvälisiä pääomia kuin kehitysmaiden köyhiä – esimerkiksi veroparatiisissa toimivaa rahoittajaa paikallisen pienviljelijän sijaan.Yritykset eivät kykene priorisoimaan tärkeimpiä kehitystavoitteita, kuten köyhyyden ja lapsikuolleisuuden vähentämistä tai lukutaidon ja ihmisoikeuksien edistämistä. Niiden ympärille on vaikea rakentaa kannattavaa liiketoimintaa.Finnfund on veronmaksajien ­rahoilla ja ulkoministeriön ohjauksessa toimiva kehityspolitiikan väline. Siksi sen pitäisi suoriutua kehitys­kysymyksissä selvästi kehitysmaissa toimivia yrityksiä pa­remmin.Norjan kirkon ulkomaan­avun raportti yksityissektorin kehitysyhteistyöstä toteaa, liiketoiminnasta ei tule kehitysyhteistyötä vain siksi, että se tapahtuu kehitysmaassa. Usein avun ja liiketoiminnan ­tavoitteet sopivat huonosti yhteen: yritysrahoituksen muodossa annettu kehitysyhteistyö tuottaa kaivattua lisäarvoa vain, jos sillä on sel­keät mitattavissa ja monitoroitavissa olevat kehitystavoitteet.Jotta yksityisen sektorin kautta toteutettu kehitysyhteistyö johtaisi hyviin taloudellisiin ja sosiaalisiin tuloksiin, myös kehityksen käsitettä pitää muuttaa – on siirryttävä yksinkertaistavasta talousajattelusta kohti laajempaa ymmärrystä, joka ottaa huomioon valtarakenteet sekä edustuksellisuuden ja vastuullisuuden merkityksen. Muuten päädymme edistämään konflikteja ja kasvattamaan eriarvoisuutta.Kyvyttömyys ymmärtää markkinaratkaisujen puutteet kehitys­kysymyksissä näyttää johtavan moraalikatoon, jossa avunantajamaan oman vientiteollisuuden etua edistetään muun muassa demokratian, ihmisoikeuksien ja köyhimpien ihmisten tarpeiden kustannuksella.