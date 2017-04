Pääkirjoitus

istuu kuin naulattuna. Jykevät turvakaaret puristavat kehoa. Tästä ei putoaisi edes halutessaan. Sitten kelkka nousee ylöspäin, ja jalat roikkuvat tyhjän päällä. Oliko tämä sittenkään hyvä idea? Äkisti paineilma paiskaa penkin 60 metrin korkeuteen. Alastulo tuntuu vielä pahemmalta. Liikkeen loppuessa olo on kuitenkin voittajan: Raketti on selätetty!Huvipuistoista haetaan äärikokemuksia, ja asiakkaiden huutoon vastataan yhä hurjemmilla vempaimilla. Vaaran tunne on kuitenkin harhaa. Esimerkiksi Linnanmäellä kieputukset ovat kautta aikain koituneet kohtaloksi vain kahdelle. Kesäkuussa 1952 vuoristoradan tarkastusajossa menehtyi junan kuljettaja. Vuonna 1985 surmansa sai asiakas saa­tuaan auki vuoristoradan varmuus­tangon ja noustuaan seisomaan.huvipuistoreissun vaarallisin osuus alkaa vasta parkkipaikalta auton sukeltaessa liikenteen virtaan. Suomen tieliikenteessä kuolee vuosittain noin 250 ja loukkaantuu yli 5 000 ihmistä. Lukuja pidetään varsin siedettävinä, sillä vielä 1990-luvulla ne huitelivat pahimmillaan kaksinkertaisina.Liikenteessä meitä ei kuitenkaan pelota. Autoilun monialayritys Bosch selvitti syksyllä 2015 suomalaiskuljettajien käsityksiä ajotaidostaan. Verkkokyselyn tuhannesta vastaajasta 89 prosenttia piti itseään vähintään yhtä hyvänä kuljettajana kuin muitakin tiellä liikkujia. Joka kymmenes vastaaja arvioi ajotaitonsa erinomaiseksi. Sukupuolten väliset erot olivat tässä kohden yllättävän pienet: miehistä mestarikuljettajiksi itsensä arvioi 13 ja naisista seitsemän prosenttia vastanneista. Parantamisen varaa ajotaidossaan tunnisti neljä vastaajaa sadasta.vaarallisuuteen nähden ratin taakse pääsee yllättävän vähillä opeilla. Kaikkien tutkintouudistusten jälkeenkin siihen vaaditaan 19 tuntia teoriaa ja vähimmillään 18 tuntia ajo-opetusta. Ajokorttia voikin syystä pitää todellisena luottokorttina.1800-luvun alun Britanniassa laki määräsi, että autoja edeltäneiden höyryvaunujen, ”päättömien hevosten”, edessä kulki jalkamies heiluttamassa punaista lippua ja töräyttelemässä torvea. Sitten iski vauhtisokeus. Jos auto keksittäisiin nyt, sitä tuskin päästettäisiin vaarallisuutensa vuoksi kuluttajien käsiin.Huvipuistoissa turvallisuus nojaa ­moninkertaisesti varmennettuun tekniikkaan. Autoilukin saattaa turvallisuudessaan astua uuteen aikaan, kun robotiikka siirtää huippukuskit pelkääjän pai­kalle.