Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös iskeä liki kuudellakymmenellä Tomahawk-ohjuksella Syyrian hallituksen lentotukikohtaan sai ensireaktioissa tukea kahdelta hyvin eri tavoin ajattelevalta ryhmältä.



Toiseen ryhmään kuului monia Syyrian pitkään konfliktiin tuskastuneita ihmisiä, jotka toivovat vastatoimien pysäyttävän presidentti Bashar al-Assadin julmimman voimankäytön oman maan asukkaita kohtaan. Epäily kemiallisten aseiden käytöstä vain lisäsi ulkomaailman huonoa omaatuntoa. Ehkä Trumpin määräämä isku avaa lukkiutuneen tilanteen solmuja, saattoi moni aiempi Trumpin arvostelija ajatella.



Toinen Trumpin päätöstä ymmärtänyt ryhmä koostui hänen ydinkannattajistaan. Nopea ja muilta lupaa kysymätön tapa käyttää voimaa sopii vahvalle johtajalle, ­Trumpin tukijat sanoivat. Heitä ei haitannut, että kyse ei ollut suorasta Yhdysvaltojen edun puolustamisesta tai että Trump itse on melko johdonmukaisesti vastustanut sotilaallista sekaantumista Syyrian konfliktiin.



Päätöstä kostoiskusta olisi helpompi arvioida, jos tietäsi, millaisiin seuraaviin askeliin Yhdysvallat on varautunut. Joku on niitäkin pohtinut. On toki mahdollista, että Trump ei itse kuulu ohjusiskujen jälkeistä aikaa pohtineiden joukkoon.



N opeasykkeisestä päätöksenteosta pitävä Trump ei ole tullut tunnetuksi historian harrastajana. Siksi on luultavasti puhdas sattuma, että torstaina tuli ­kuluneeksi tasan sata vuotta siitä, kun Yhdysvallat julisti sodan Saksalle ja liittyi siten ensimmäiseen maailmansotaan.



Syyrian sota on jo kestänyt pitempään kuin ensimmäinen maailmansota. Jos konflikti halutaan lopettaa, se edellyttää siihen sekaantuneiden ulkovaltojen yhteistä painostusta tai merkittävää voimankäyttöä.



Toistaiseksi ei tiedetä, uskooko Trump rauhanprosessiin tai sotilaalliseen ratkaisuun.



Yksi vaihtoehto olisi al-Assadin vapaaehtoinen väistyminen, mutta siihen tarvittaisiin ­hänen tukijoidensa eli Venäjän ja Iranin tuki. Trump on kuitenkin käyttänyt Iranin suuntaan kovaa kieltä, eivätkä tuoreet ohjusiskut helpota Venäjänkään suostuttelua yhteistyöhön.



Jos epäjärjestys Syyriassa yltyy, se synnyttää helposti elintilaa ääri-islamisteille, ­mikä sotisi Trumpin tähänastisia tavoitteita vastaan.



E nsi viikolla Yhdysvaltojen ulkoministerin Rex Tillersonin on määrä tavata ­Venäjän presidentti Vladimir Putin. ­Trumpin Syyrian-politiikan täyskäännös muuttaa tapaamisen luonnetta.



Barack Obaman varovaisuus Syyrian sodassa tarjosi Venäjälle tilaisuuden ­palata voimatekijäksi Lähi-idässä. On vaikea kuvitella, että Putin luopuisi asemasta ­kovin helposti. Käsitystä vahvistaa Venäjän tiukka tuomio Yhdysvaltojen iskulle.



Kyse ei kuitenkaan ole vain Lähi-idästä vaan laajemmin Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteesta. Tähän asti Trump on välttänyt Venäjän arvostelua, vaikka hän on antanut melkein kaikkien muiden maiden kuulla kunniansa. Nyt tuuli on saattanut kääntyä.



Jälkeenpäin ehkä selviää, mistä Trumpin Venäjä-suhteessa on pohjimmiltaan kysymys. Vaalipäivän jälkeen hänen lähipiiristään on jo poistunut monta Venäjään ymmärtävästi suhtautuvaa. Emme vielä tiedä, mikä on syy ja mikä seuraus.



Trumpin kauden alkaessa hänen arveltiin tuovan arvaamattomuutta Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan. Arvaamattomuus voi näkyä muuallakin kuin Lähi-idässä.