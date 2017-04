Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Maanantaina terrori-isku Pietarin metrossa, perjantaina Tukholman keskustassa. Muutama sata kilometriä Hel­singistä itään, muutama sata länteen. Suomalaiset tuntevat molemmat kaupungit mutta erityisen ­hyvin Tukholman. Siksi isku koskettaa suomalaisia syvältä.



Vielä muutama kuukausi sitten turvallisuudesta vastaavat viranomaiset kertoivat Suomessa, että terrorismin uhka on kasvanut Euroopassa, mutta Suomi on kuitenkin epätodennäköinen kohde.



Yksi perustelu tulkinnalle oli se, että Suomi ei ole ollut samalla aktiivinen ­Lähi-idässä Isisin-vastaisissa aseellisissa operaatioissa kuin monet Länsi-Euroopan maat. Islamistien uhkailuissa Suomea ei juuri ole mainittu, joten on oletettu, että Suomessa terrori-iskujen pelkoon ei ole aihetta.



Tukholman järkyttävät tapahtumat muuttavat kuvaa. Ei Ruotsi ole ollut juuri Suomea aktiivisempi Lähi-idässä.



Uhkakuvan muutokseen vaikuttaa ­sekin, että terroristien käyttämät keinot ovat muuttuneet. Nizzassa vuonna 2015, Berliinissä viime joulukuussa ja nyt Tukholmassa välineenä oli kuorma-auto. Iskun tekemiseen ei tarvita monimutkaisia järjestelyjä, logistiikkaa tai osaamista.



Kuka tahansa, joka voi olla tai kuvitella olevansa ääri-islamistien asialla, pystyy anastamaan rekka-auton ja voi käyttää sitä tuhoisaan iskuun. Tällöin selitystä ei löydy maan ulkopolitiikasta tai aktiviteetista Lähi-idässä. Riittää, että on yksi ihminen, joka haluaa esimerkkien innoittamana kylvää kuolemaa ja pelkoa.



A voimien länsimaisten yhteiskuntien tapa vastata iskuihin voi tuntua hampaattomalta. Yksinäisen suden tai pienen joukkion tunnistaminen etukäteen on vai­keaa.



Keskeinen keino torjunnassa on osoittaa, että iskut eivät horjuta yhteiskunnan perusteita. On myös huolehdittava, että ei synny saarekkeita, jotka voisivat hyväksyä väkivallan käytön.



Mitä yksimielisempää iskujen tavoitteiden torjunta on, sitä huonomman kasvualustan ääriajattelu saa.



Siitä huolimatta tarvitaan myös keinoja päästä iskujen suunnittelijoiden jäljille. Avoin yhteiskunta saa puolustautua.