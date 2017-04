Pääkirjoitus

tulos ratkeaa tänään sunnuntaina. Päivän aikana kansalaisella on viimeinen tilaisuus antaa äänensä ehdokkaalle, jonka hän haluaa hoitamaan kotikuntansa asioita. Juuri niistä päättävät nyt valittavat kunnan- ja kaupunginvaltuutetut, joten kuntavaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa itselleen lähellä oleviin asioihin. ­Yhdelläkin äänellä on merkitystä, kun tulosta lasketaan.Koko maassa jaossa on kaikkiaan lähes 9 000 valtuustopaikkaa, joita tavoittelee yli 33 000 ehdokasta. Valituksi tulevat aloittavat tehtävässään kesäkuun alussa.Kisa suurimmasta puolueesta on tiukka. Valtakunnallisesti mukana kärkikahinoissa ovat gallupien mukaan varsin tasaväkisesti keskusta, kokoomus ja Sdp. Helsingissä jännitys tiivistyy siihen, onko suurin puolue kokoomus vai vihreät, sillä vaalit ratkaisevat uuden valtuuston kokoonpanon lisäksi tulevan pormestarin nimen.Edustuksellisessa demokratiassa vaalit ovat merkittävä linkki kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä. Äänestäminen on tärkein tapa, jolla yksittäinen ihminen voi ­vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Äänestäminen on keskeinen osa demokratiaa – kansanvaltaan kuuluva oikeus, joka kannattaa käyttää hyödyksi. Se on nimenomaan oikeus, sillä Suomessa ketään ei voi pakottaa äänestämään.Vaikka moni suomalainen tuntee turhautuneensa politiikkaan, äänestäminen kannattaa. Annetulla äänellä on joka tapauksessa enemmän merkitystä kuin antamatta jääneellä äänellä. Kotiin jäämällä äänioikeutettu viestittää, että yhteiset asiat eivät kiinnosta. Samalla hän antaa muiden päättää puolestaan.untapolitiikka on nimenomaan yhteisten ­asioiden hoitamista. Kokouspalkkiot ovat vaatimaton korvaus ajasta, jonka valtuutetut ja lautakuntien jäsenet puolestamme käyttävät. Vaikka politiikka on joukkuelaji, monessa kunnassa yksikin ihminen voi saada paljon aikaan tutussa ympäristössä.Kunnissa vaikutetaan ihmisiä lähellä oleviin asioihin. Vaikka sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon päätäntävallan maakuntiin, kunnille jää useita merkittäviä tehtäviä.Kunnat huolehtivat muun muassa varhaiskasva­tuksesta ja koulutuksesta, kaavoituksesta, katujen ­kunnossapidosta, jätehuollosta, elinkeinopolitiikasta, energiaratkaisuista, lähiympäristöstä sekä monista kulttuuri- ja sivistyspalveluista.Kunnan palveluita käyttävät tavalla tai toisella kaikki kunnan asukkaat. Äänestämällä he voivat vaikuttaa siihen, miten näitä asioita kunnassa hoidetaan.li 1,1 miljoonaa suomalaista on jo antanut äänensä. Ennakkoon on äänestänyt kaik­kiaan 26,3 prosenttia äänioikeutetuista. Osuus on jonkin verran suurempi kuin edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012, jolloin 24,7 prosenttia äänioikeutetuista äänesti ennakkoon. Tuolloin lopulliseksi äänestysprosentiksi tuli 58,2. Nytkin paikkajaon ohella kannattaa seurata äänestysaktiivisuutta.Äänestysaktiivisuudella on iso merkitys vaalien lopputulokseen, sillä demokratia ei toteudu, jos kovin moni jättää äänestämättä. Matala tai epätasaisesti jakautunut ­äänestysaktiivisuus vinouttaa päätöksentekoa. Osa väestöryhmistä saa yliedustuksen eikä äänestämättä jättäneiden ääni tule kuuluville.Mitä suurempi äänestysprosentti, sitä vahvempi legitimiteetti eli hyväksyttävyys ­valituilla valtuustoilla on. Mitä suurempi äänestysaktiivisuus, sitä toimivampi on myös kansanvalta. Tätä valtaa kansalaisten kannattaa käyttää myös tänään.