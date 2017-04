Pääkirjoitus

Tilanne Britannian ja Espanjan tämän viikon sanasodassa Gibraltarin alueesta oli 0–1 Espanjan hyväksi, kun osapuolet päättivät viisaasti hieman rauhoittua.



Iberian niemimaan eteläkärjessä jyrkänteestä ja kapeasta maa-alueesta koostuva Gibraltar on ollut Britannian hallussa yli 300 vuotta. Kaikella todennäköisyydellä se on Britannian hallussa edelleen, kun käynnistymässä olevat neuvottelut Britannian EU-eron ehdoista tavalla tai toisella päättyvät.



Espanjaa hiertää pahasti vanhan sopimuksen Britannialle antama hallinta­oikeus Gibraltariin, mutta se kiista ei ­ratkea brexitin yhteydessä.



Gibraltarin hallinta on kuitenkin yksi niistä lukuisista tavoista, joilla EU:n puolelta voidaan vaikuttaa Britannian asemaan neuvotteluissa EU-eron ehdoista. Samalla Espanja voi korostaa omaa ­asemaansa. Siitä on ollut kysymys tässä uudelleen lämmitetyssä kiistassa.



Sanasota käynnistyi, kun Espanja sai viime viikon perjantaina EU:n brexit-neuvottelujen linjauksiin maininnan, jonka mukaan EU:n ja Britannian välillä mahdollisesti syntyvän uuden kauppa­järjestelyn soveltamisessa Gibraltariin ­pitää kuulla Espanjaa.



Kyseessä oli selvä piikki Britannian suuntaan, mutta myös tosiasia. Neuvottelujen päättyessä Espanja on EU:n jäsen, mutta Britannia ei enää ole. Tärkeimmät päätökset brexitin seurauksista hyväksytään 27 jäljelle jäävän jäsenmaan kesken yksimielisesti.



S aarivaltiossa entinen konservatiivijohtaja Michael Howard ehti kuitenkin verrata tilannetta Britan­nian ja Argentiinan sotaan etäi­sistä Falklandin saarista vuonna 1982.



Kommentti heijasti EU-eron nostattamia uhmakkaita tunnelmia Britanniassa, mutta kertoi myös huolestuttavasta todellisuudentajun puutteesta. Myötätuntoa se ei ainakaan herättänyt.



Espanjan ulkoministeri Alfonso Dastis vastasi briteille brittityyliä lainaten ja ­sanoi, että Britannian normaali fleg­maattisuus loisti kiistassa poissaolollaan. Espanja keräsi pisteet.



Sanaharkka on kuitenkin muistutus siitä, että brexitistä tulee vaikea ja vanhatkin aluekiistat ovat vaarallisia miinoja.