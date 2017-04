Pääkirjoitus

Tuore selvitys Helsingin turval­lisuudesta antaa ristiriitaisen ­kuvan. Ihmisten oma kokemus poikkeaa olennaisesti siitä, miten samat ihmiset mieltävät yleisen turvallisuuskehityksen.



Helsinkiläisiltä on vuoden 2003 jälkeen kysytty kolmen vuoden välein, ­millaiselta kaupungin yleinen ja oman alueen turvallisuus tuntuu. Nyt kartoi­tettiin vuoden 2015 tunnelmia. Vuonna 2015 tehtiin Pariisin terrori-iskut ja Suomeen tuli suuri joukko turvapaikan­hakijoita. Näillä tapahtumilla ei ollut mitään vaikutusta ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Vuodesta 2003 vuoteen 2012 koettu turvallisuus parantui järjestelmällisesti. Sen jälkeen mittari on pysynyt ­samassa asennossa – myös tässä mittauksessa. Selvityksen loppu­tulos on tiivis­täen se, että oma olo tuntuu turvalliselta, kaupunginosa vaikuttaa rauhalliselta ja väkivaltaa ei juuri näe – mutta silti Helsinki muuttuu turvattomammaksi.



Turvattomuuden tunne liitetään usein joukkoliikenteeseen. Mutta tässäkin havaitsee ristiriitaa. Helsinkiläiset arvioivat, että joukkoliikennettä on nyt turvalli­sempaa käyttää kuin vuonna 2012. Ainoa looginen selitys ristiriitaisille käsityksille on se, että pahaa tapahtuu Helsingissä vain muille.