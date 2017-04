Pääkirjoitus

ohjusisku Syyriaan ja Tukholman terrori-isku muistuttavat siitä, että maailma tasa­painoilee kapealla trapetsilla ilman suojaverkkoa. Koska tahansa voi tapahtua jotain, mikä muuttaa kaiken.Syyrian isku näyttää ainakin ensitietojen mukaan yksittäiseltä vastatoimelta kemiallisten aseiden käyttöön. Se ei siis välttämättä tarkoita, että Yhdysvallat sekaantuisi syvemmälle alueen sotiin.Iskusta voi kuitenkin tulla käännekohta Donald Trumpin presidenttiydelle. Tähän asti Trumpilla on mennyt kehnosti: muslimien maahantulokielto, terveysuudistus ja Meksikon muuri ovat jumissa. Trump tarvitsi epätoivoisesti voittoa.Kenraaleilla oli tarjota triumfi. Iskun jälkeen amerikkalaismedian ilmapiiri muuttui kuin taikaiskusta. Ensi kertaa Trumpiin on suhtauduttu kuin oikeaan presidenttiin.kääntäminen omista ongelmista ulkoisiin vihollisiin on vanha temppu, joka yleensä toimii. Kun ohjukset osuivat maaleihinsa, Trump näytti hetken vahvalta.Sokerihumala voi kuitenkin haihtua äkkiä, sillä muutama ohjus ei muuttanut Syyriassa mitään. Yhdysvallat on yhä samassa umpikujassa kuin ennenkin: terroristeja yhtäällä, diktaattoreja toisaalla. Vaihtoehdot ovat huonoja ja vielä huonompia.Toivottavasti emme jonain aamuna herää uutiseen, että amerikkalaiset ja venäläiset ampuvat toisiaan.sodan toinen rintama on Euroopassa, jossa Isisin yllyttämät kiihkoilijat iskevät siviilejä vastaan. Pietarin metroisku ja Tukholman rekkaisku toivat terrorismin jo Suomen rajoille.Maahanmuuttokeskustelu on länsimaissa jakautunut kahteen leiriin: yhdet maalaavat liioiteltuja kauhukuvia, toiset haluavat sulkea silmänsä oikeiltakin uhilta.Avoimuus ja turvallisuus eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia. Afganistaniin palautettujen kohtalo herätti suomalaisissa aitoa ja arvokasta myötätuntoa, mutta lämpimän sydämen lisäksi nyt tarvitaan myös viileää päätä. Terrorismin vastustamista ei pidä jättää maahanmuuton vastustajille.Ei, islam ei ole väkivallan uskonto. Muslimimaailmassa monet kuitenkin käyttävät nyt uskoa valtataistelunsa välineenä. Siksi ääri-islamismi on todellinen uhka.Väkivaltaisten ääriryhmien torjuntaan pitää panna tarpeeksi voimavaroja – on sitten kyse ääri-islamisteista tai vaikka uusnatseista.Suomeen pyrkivien taustat tulee tutkia niin hyvin kuin voidaan, eikä Suomessa asuvilla pitäisi olla mitään asiaa Isisin sotakentille – tai ainakaan niiltä takaisin.Helsingin moskeijahankkeen taustat kannattaa selvittää tarkasti, eikä esimerkiksi Saudi-Arabian rahoittamia radikaali-imaameja pidä laskea suomalaisia kiihottamaan.pelikirja on helppo. Takavuosina Länsi-Saksan RAF ja Irlannin IRA pyrkivät ihan samaan kuin Isis tänään: iskemään kiilan yhteiskunnan ja sen etnisen tai poliittisen ryhmän väliin, jota terroristit väittävät edustavansa.Isis haluaa provosoida länsimaita toimiin kaikkia muslimeja vastaan, koska se ajaisi lisää muslimeja radikaalien syliin.Onneksi länsimaiden maltilliset johtajat tuntevat terroristien juonet. He ymmärtävät, että tärkein liittolainen taistelussa ääri-islamismia vastaan ovat muslimien rauhallinen enemmistö sekä maltilliset muslimimaat.Ikävä kyllä, maailmassa on myös poliittisia johtajia, jotka toimivat kuin terroristit: pyrkivät valtaan viholliskuvia lietsomalla. He vakuuttavat olevansa terrorismin vahvimpia vastustajia mutta pelaavat terroristien kanssa samaan maaliin.tunne laukaisee meissä ihmisissä taistele tai pakene -reaktion, jota on vaikeaa vastustaa järjen avulla, kuten tilastovertailuilla terrorismin uhasta.Pelokkaat ihmiset vaativat nopeita toimia silloinkin, kun säntäily vain pahentaa ongelmia. Esimerkiksi Trumpin muslimien maahantulokielto on ollut hyvä propaganda-ase muslimiradikaaleille.Britit torjuivat toisen maailmansodan aikana paniikkia iskulauseella ”Keep calm and carry on” eli ”Pysy rauhallisena ja jatka elämääsi”.Iskulause voi kuulostaa voimattomalta, mutta ei unohdeta, että muutamaa vuotta myöhemmin Adolf Hitler oli kasa hiiltyneitä luita ja brittisotilaat joivat kello viiden teensä Berliinissä.