vuotta sitten suomalaiset pääsivät ­äänestämään tasavallan presidentistä ensimmäistä kertaa suorassa kansanvaalissa. Vuonna 2000 presidentin valtaa riisuttiin ja eduskunta nousi Suomen kiistattomaksi ykkös­vallankäyttäjäksi.Siinä viime vuosikymmenten murroskohtia suomalaisessa päätöksenteossa.Jos olet helsinkiläinen, kannattaa painaa mieleen tämä päivä, 9. huhtikuuta 2017. Ensimmäistä kertaa kaupunkilaiset valitsevat valtuuston, jonka kädenjälki näkyy suvereenisti Helsingin päätöksenteossa.Vaalien jälkeen valtuusto päättää, kuka Helsinkiä johtaa. Mullistavaa, eikö?Kertauksena: Tähän asti kaupunginjohtaja, virkamies, on johtanut pää­kaupungin toimintaa. Neljä apulais­kaupunginjohtajaa on avustanut häntä omilla toimialoillaan.Kaupunginjohtajat on toki valittu poliittisten voimasuhteiden mukaan, mutta hei­dän valtansa ei lopulta ole ollut ­äänestäjiin ankkuroitua. Toimikaudetkin ovat olleet seitsemän vuoden mittaisia, vaikka kuntavaalit ovat joka neljäs vuosi. Valittu valtuusto ei siis ole välttämättä päässyt vaikuttamaan kaupunginjohtajiin.valtuusto alkaa hallita uuden mallin mukaisesti. Se valitsee pormestarin ja apulaispormestareita neljäksi vuodeksi, ja samalla kaupungin virastot järjes­tetään uusiksi. Menemättä tässä sen ­syvemmälle hallinnon muotoihin: ero poliittisen johtajan ja puolueettoman virkamiehen välillä kirkastuu.Poliitikot alkoivat napsia valtaa Hel­singin toistaiseksi viimeiseksi kaupunginjohtajaksi jäävältä Jussi Pajuselta jo muutama vuosi sitten. Valtuuston isot ryhmät tiivistivät neuvottelujaan ja jyräsivät tarvittaessa virkamiesvalmistelun.Näin kävi esimerkiksi itse päätöksessä, jolla siunattiin pormestarimalliin siirtyminen.”Nyt ei käydä pormestarivaaleja”, on moni poliitikko kahden suurimman puolueen ulkopuolelta huudellut – ja ollut toki osittain oikeassa.Toinen puoli totuutta on, että por­mestarilla on valtavasti valtaa. Päätös­esitykset lähtevät liikkeelle häneltä, vaikka koko valtuustolla kaikkine puo­lueineen onkin lopullinen valta Hel­singissä.Kuten tunnettua, vaikuttaminen on tehokkainta päätöksenteon alkulähteillä.