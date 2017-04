Pääkirjoitus

Olen

Siksi

Vanhempien

parin viime vuoden aikana kirjoittanut useita juttuja tapauksista, joissa iäkkäät ihmiset ovat päätyneet tekemään itselleen hyvin epäedullisia sijoituspäätöksiä. Päätökset ovat syntyneet pankin tai sijoituspalveluyrityksen ­neuvosta.Lehdessä kerrotut tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Monet muutkin lukijat ovat kertoneet omista tai omaistensa huonoista kokemuksista.Joskus neuvoissa ei ole otettu huo­mioon veroseuraamuksia tai asiakkaan varoja on muuten vain ohjattu perusteetta pankin omiin sijoitustuotteisiin. Joskus asiakkaalle on myyty ihan vääriä ja tarpeettomia tuotteita.Jotkut tapaukset ovat räikeitä. Huo­nojen neuvojen seurauksena asiakkaan varallisuudesta on pahimmassa tapauksessa hävinnyt merkittävä osa.Finanssivalvonta on yrittänyt puuttua kyseenalaiseen toimintaan jälki­käteis­valvonnalla, mutta se on hidasta ja kankeaa. Asiakkaan mahdollisuudet ha­kea itselleen oikeutta ovat usein pienet.paras keino päästä eroon huonoista sijoitusneuvoista olisi, että ihmiset itse ymmärtäisivät jotain sijoittamisesta ja raha-asioista. Tai jos eivät itse ymmärrä, he ainakin uskaltaisivat kysyä jonkun asioita paremmin tuntevan neuvoa.Raha-asioista on perinteisesti hävetty puhua jopa lähiomaisten kanssa. Tästä tabusta olisi aika päästä yli.Kun tuttu pankkineuvoja kutsuu ­ky­lään, käynnille voi ottaa huoletta sukulaisen mukaan. Eikä mitään ratkaisuja pidä allekirjoittaa heti. Paperit kannattaa ottaa mukaan kotiin ja tutkia niitä ihan rauhassa. Ehdotuksista on ehkä syytä keskustella jonkun kanssa. Fiksuinkaan ei pysty pankkitiskillä pikalukemalla omaksumaan, mitä papereissa oikeasti sanotaan. Ja aina kannattaa muistaa, että pankin neuvojan tehtävänä on ennen kaikkea myydä pankin tuotteita.kannattaisi puhua rahasta ja sijoittamisesta lapsilleen pienestä pitäen. Kun sijoitetaan yhdessä, vaikka pieniäkin summia, voidaan pohtia yritysten olemusta tai sitä mikä on korko. Näin sijoitusymmärrys kasvaisi luontevimmin.Vanhempien kannattaisi puhua rahasta myös aikuisille lapsilleen. Monelta murheelta vältyttäisiin, jos lapset tietäisivät etukäteen, minkälaisia suunnitelmia perinnönjaon varalta on tehty ja mitä mahdolliseen testamenttiin on kirjattu.Raha ei ole tärkeintä maailmassa, mutta silti rahasta kannattaa opetella pitämään huolta.