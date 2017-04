Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Venäjällä on ollut kaksi virallista toimijaa, jotka kertovat avoimesti maan talouden ongelmista, pysyttelevät kohtalaisen riippumattomina eivätkä aja presidentti Vladimir Putinin agendaa. Toinen niistä on Venäjän keskuspankki ja toinen tilastoviranomainen Rosstat.



Rosstat julkisti viime viikolla hälyttäviä tietoja Venäjän talouden vaikeuksien seurauksista. Rosstatin keräämien tietojen mukaan lähes 20 miljoonaa venäläistä eli viime vuonna köyhyysrajan alapuolella. Rajan alla ollaan Venäjällä, jos tulot alittavat 161 euroa kuukaudessa. Köyhien määrä on kasvanut viime vuodet, kun ­öljyn hinta on laskenut, Venäjän-vastaiset pakotteet purevat eikä sosiaalietuuksien korotuksiin ole varaa.



Paine on enemmänkin toiseen suuntaan: Venäjän rahastot hupenevat, ja tiedossa on säästöjä. Tosin tätä vaihtoehtoa tarjotaan todennäköisesti vasta vuoden 2018 presidentinvaalien jälkeen.



Presidentti Vladimir Putin päätti vastikään, että Rosstat menettää nykyisen asemansa ja siirtyy takaisin talousministeriön alaisuuteen. Rosstat muuttui verraten riippumattomaksi toimijaksi noin viisi vuotta sitten. Ratkaisua ajoi tuolloin muun muassa teol­lisuusmaiden järjestö OECD, ja järjestely sai siltä kiitoksia.



Putinin tuoretta päätöstä edelsi talousministeri Maksim Oreškinin puuskahdus maaliskuussa. Oreškin tulkitsi, että Ros­statin työn laatu ei ole hyvää eivätkä ­arviot aina perustu oikeisiin tietoihin.



R osstatin tekemisistä tilastoasiantuntijat ovat toisinaan havainneet tosiaan pieniä ongelmia ja julkistamisessa viipeitä. Viraston työ on kuitenkin saanut Venäjän päättäjiltä kiitosta – jos taloudesta on ollut ­kerrottavana jotain myönteistä.



Oreškinin ärtymys nousi, kun Rosstat kertoi, että vuoden alku ei ole sittenkään ollut uuden talouskasvun vahvaa aikaa Venäjällä. Teollisuustuotannon arvo laski ja kansalaisten reaalitulot kutistuivat helmikuussa, tilastovirasto kertoi.



Tällaisten viestien ei tietenkään pitäisi kiiriä venäläisten korviin presidentin­vaalien lähestyessä. Ne olisivat todisteita siitä, että Putinin kansalleen esittämä ­lupaus elin­tason noususta on pettänyt. Joten viestintuoja ammutaan.