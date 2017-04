Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Britannian EU-kansanäänestyksessä eroa ajaneiden lupaukset haihtuvat yksi kerrallaan.



Britannian jäsenmaksujen piti poistua kertaheitolla ja Brysseliin menevän rahavirran kuivua.



EU:n kanssa käytävissä eroneuvotteluissa pohditaan nyt, kuinka monta kymmentä miljardia Britannia maksaa tulevina vuosina maksusitoumusten ja yhteisten projektien vuoksi, joihin Britannia on unionin jäsenenä ehtinyt lupautua.



Eroa ajaneiden tärkeimpiä tavoitteita oli, että kun Britannia jättää ­unionin, muuttoliikettä maahan voidaan rajoittaa Britannian yksipuolisilla päätöksillä. ­Tämä pelkistyi brexit-väittelyssä muuttoliikkeen katkaisemiseksi.



Nyt kun eroilmoitus on jätetty EU:lle, tämäkin lupaus haihtuu. Pääministeri Theresa May ja ulkoministeri Boris Johnson tunnustavat, että ovea ei ehkä kannatakaan sulkea. ”Minä olen ollut kymmenen viime vuoden aikana yksi niistä ­harvoista poliitikoista Britanniassa, jotka ovat puhuneet maahanmuuton puolesta”, Johnson kertoi. Hänen mukaansa EU-maista tuleville voidaan sallia vapaa muutto eroneuvottelujen päätyttyä, kunnes uudet suhteet EU:n kanssa ovat ­kunnossa. Tämän ylimenokauden pituus on tulevien hallitusten määriteltävissä.