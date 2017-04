Pääkirjoitus

Asuntokauppa käy kiivaana pääkaupunkiseudulla, ja suomalaiset velkaantuvat nopeasti. Kehitys osuu yhteen talouden elpymisen kanssa. Kotitalouksien velka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on lyhyen ajan sisällä kivunnut jo yli 125 prosenttiin.



Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti viime marraskuussa Suomea kotitalouksien velkaantumisesta ja asuntomarkkinoiden riskeistä. Varoitus on syytä ottaa vakavasti.



Järjestelmäriskikomitea perustettiin finanssikriisin jälkeen valvomaan rahoitusjärjestelmän vakautta. Kriisissä huomattiin, miten asuntomarkkinoiden kuumeneminen ja liiallinen velkaantuneisuus vaarantavat pankkien toiminnan. Pankkijärjestelmän ongelmat voivat heijastua kielteisesti valtiontalouteen ja talouskehitykseen aiheut­taen vakavan taantuman.



Vaikuttaa siltä, että Suomen päättäjät ­ovat ummistaneet silmänsä ­kotitalouksien velkaantuneisuuden vaaroilta. Vaikkei asuntojen hinnoissa ole akuuttia romahduksen vaaraa, varoitukseen pitäisi reagoida nyt eikä lykätä toimia seuraavaan vaalikauteen tai taantumaan. Suomi tarvitsee toimivat työkalut velkaantumisen hillitsemiseksi.



Velkaantumiskehityksessä on jo huolestuttavia piirteitä. Sen lisäksi, että uusien asuntolainojen nostot ovat vauhdittuneet, velkakanta kasvaa, kun lainoja maksetaan takaisin aiempaa hitaammin. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat venyneet yhtäjaksoisesti kolmen vuoden ajan. Suomen Pankin tilaston mukaan keskimääräiset laina-ajat lähenevät jo kahtakymmentä vuotta.



Lyhennysvapaita markkinoitiin voimakkaasti pari vuotta sitten ­kädenojennuksena kotitalouksille hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Kotitalouksia kannustettiin mukaan taloustalkoisiin ja potkimaan talouteen vauhtia kuluttamalla asuntolainojen lyhentämisen sijaan.



Kymmenettuhannet pankkiasiakkaat tarttuivat tarjouksiin, ja kulutukseen vapautui pankkien julkisuudessa esittämien arvioiden mukaan puoli miljardia euroa. Valtiovarainministeriö laski lyhennys­vapaiden kasvattaneen yksityistä kulutusta 0,4 prosenttiyksiköllä.



Velkavetoisella kulutuksella ei kuitenkaan kannatella Suomen talouden elpymistä. Se, mikä voi tuoda pienen piristysruiskeen talouteen ja miksei myös kotitalouksien elämänlaatuun, on yksilöiden taloudenpidon kannalta lyhytnäköistä. Kulutusjuhla päättyy aikanaan, ja lainat on maksettava – korkeampien korkojen aikana.



Asuntolainojen lyhentäminen matalien korkojen aikana olisi järkevää ja vastuullista kotitalouksien riskienhallintaa. Säännöllinen lainanlyhennys antaa suojaa työttömyyden varalta. Pankit eivät toitota ­näitä talousneuvoja, koska laihojen korko- ja palkkiotuottojen aikana hitaammin lyhenevistä asunto­lainoista saadut marginaalit ovat edes pieni lohtu.



Huolestuttavaa on sekin, ettei koti­talouksien ja Suomen makro­vakauden turvaksi säädetty lainakatto ole onnistunut hillitsemään velkaantumistahtia. Syitä tähän voi hakea pankkien luototuskäytännöistä ja lainakaton suunnittelusta. Pankit ovat jälleen virittäneet kilpailua pankkiasiakkaista, mikä näkyy anteliaampina lainaehtoina.



Lainakatto ei ole nykyisellään toiminut. Katto määriteltiin niin, että asuntolaina voi olla korkeintaan 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta. Ensiasunnoissa raja on 95 prosenttia. Lainakaton henkeä on rikottu, kun pankit ovat tarjonneet lisälainoja tai takaustuotteita, joilla on täytetty omarahoituksen vaadittu osuus.



Pankit vastustavat luotonannon rajoittamiseen tähtääviä viranomaismääräyksiä. Niiden mukaan luottotappiot ovat olleet vähäisiä ja asiakkaan lainanhoitokyky testataan luottoa myönnettäessä.



Lainakatto vesittyi jo lainvalmistelussa, kun enimmäisluototus­suhdetta ei määritelty suhteessa ­ostettavan asunnon arvoon – toisin kuin useissa muissa lainakattoa käyttävissä maissa. Lainakattoa koskeva laki pitäisi vähintään muotoilla uusiksi niin, että asuntolainan enimmäismäärä määritellään suhteessa asunnon arvoon.



Lisäksi velkaantuneisuuden kasvua suhteessa tuloihin tulisi voida tarvittaessa rajoittaa kotitalouksien riskinkantokyvyn varmistamiseksi. Rajoitus täydentäisi lainakattoa vakautta lisäävänä työkaluna.



Eeva Alho



Kirjoittaja on rahoitusmarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Pellervon taloustutkimuksessa.