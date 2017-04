Pääkirjoitus

Kuntavaalit käydään paikallisten asioiden ympärillä, mutta sunnuntain vaalitulos heijasteli ääntenlaskun edetessä myös valtakunnallista hallitus-oppositio-asetelmaa.Vaikka hallituspuolueet menettivät kannatustaan edellisistä kuntavaaleista, kokoomus näytti ääntenlaskun edetessä selviävän tälläkin kertaa suurimmaksi kuntapuolueeksi. Tästä puolue joutunee kiittämään ensisijaisesti yhtä miestä, Jan Vapaavuorta, joka keräsi Helsingin pormestarivaalissa huikean äänisaaliin. Pormestarivaali oli paikkaamassa kokoomuksen menetyksiä muissa kaupungeissa, joissa kokoomusta haastoivat sekä vihreät että Sdp.Kokoomuksen puheenjohtajavaalin kolme vuotta sitten hävinnyt Vapaavuori tekee nyt näyttävän paluun kotimaan politiikkaan pääkaupungissa. Vaikka vihreät lisäsivät valtuustopaikkojaan monessa muussa kaupungissa, pormestarivaali ratkaisi kisan kokoomuksen eduksi Helsingissä. Muidenkin puolueiden listoilla pormestariehdokkaat olivat Helsingissä äänimäärissä kärjessä.parhaiten oli pärjäämässä vihreät, mutta suurin oppositiopuolue Sdp oli jäämässä jopa heikompaan tulokseen kuin viime kuntavaalissa. Vihreiden väistyvä puheenjohtaja Ville Niinistö jättää puolueen menestyksen harjalle. Sdp:lle sen sijaan tulos on pettymys, sillä nämä vaalit olivat tärkeä näytön paikka puheenjohtaja Antti Rinteelle.Myös pienemmät oppositiopuolueet vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja Rkp saivat kelpo tuloksen.Keskustalle vaalitulos on edelliskertaa heikompi, mutta isomman häviön joutuu nielemään perussuomalaiset. Timo Soini väistyy puheenjohtajan tehtävästä selvän vaalitappion jälkeen, mikä jättää oman jälkensä edessä olevaan puheenjohtajavaaliin. Paikallisista tuloksista on kuitenkin vaikea tehdä tulkintoja perussuomalaisten sisäisistä voimasuhteista.Kuntavaaleista vaaliväittelyjen ja tuloslaskennan aikana syntyvä kuva on helposti harhaanjohtava. Puoluejohtajien keskusteluissa tärkein jakolinja kulkee hallituksen ja opposition välillä. Aiheet pyritään kytkemään jotenkin kuntavaaleihin, mutta tosiasiassa näkökulma on valtakunnallinen.Vaalit käydään paikallistasolla ja jokaisessa kunnassa tulos lasketaan erikseen. Äänestäjän kannalta tärkeimmät kysymykset vaihtelevat paikkakunnittain niin kuin myös puolueiden voimasuhteet. Yksittäisistä kuntavaikuttajista syntyvä puolueen profiili voi olla aivan jotain muuta kuin puolueiden puheenjohtajien esiintymisestä voisi päätellä.politiikan ja paikallispolitiikan välillä on myös tärkeä ero. Kuntatasolla ei käytännössä ole jakoa vallassa oleviin ja oppositioon, vaan tehtäviä jaetaan kaikille voimasuhteiden mukaan. Päätöksenteko kunnissa vaatii ennen kaikkea yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoja vastakkainasettelun sijaan.Valtakunnallinen näkökulma toistuu vaali-illan tuloslaskennassa. Eilen sunnuntaina illalla puoluejohtajat olivat jälleen esillä, ja he kommentoivat puolueidensa valtakunnallisen kannatuksen muutoksia.Jokaisen kunnan tulos on kuitenkin omansa. Valtakunnallinen tulos on vain niiden yhteenlaskettu versio. Vaikka tasaisessa vaalissa ammattipoliitikot mielellään tulkitsevat kymmenesosien muutoksia suuntaan tai toiseen, koko maan tuloksella on vain psykologista merkitystä. Useimmat puoluejohtajat voivat nukkua yönsä rauhassa.