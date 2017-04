Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat

Kuntavaalitulos tuo mieleen Britannian pääministerin Winston Churchillin puheen brittiläisille hävittäjälentäjille toisessa maailmansodassa: ”Harvoin niin monet ovat niin suuressa kiitolli­suudenvelassa niin harvoille.”



Varsinkin suurissa kaupungeissa vaalitulos olisi voinut keikahtaa aivan toiseen asentoon ilman joidenkin puolueiden vetovoimaisia kärkiehdokkaita.



Helsinkiläiset ovat usein tuskailleet sitä, että pääkaupungin ääni ei kuulu riittävästi valtakunnan politiikassa. Kuntavaalien jälkeen tilanne voi olla toinen,: kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei voi olla kuuntelematta Helsingin tulevaa pormestaria Jan Vapaavuorta. Kuntavaalien kaikkien aikojen suurin henkilökohtainen äänisaalis palauttaa politiikan kärkikaartiin miehen, joka koki kirvelevän tappion kokoomuksen puheenjohtajavaalissa kolme vuotta sitten.



Helsingissä Vapaavuori tarttui taitavasti suurimman kilpailijan eli vihreiden haasteeseen ja korosti kampanjassaan myös ympäristöä ja heikommista huolehtimista. Sinivihreä linja tuki kokoomuksen vaalivoittoa myös Espoossa, jossa ääniharavaksi nousi ympäristöpolitiikan asiantuntija, ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen.



Hallituspuolueet menettivät kannatustaan useassa niille keskeisessä kunnassa. Moni keskustalainen jätti äänestämättä. Pääministeripuolueessa muhiikin tyytymättömyys Juha Sipilän markkinaliberaalia linjaa kohtaan. Maakuntauudistus on kuitenkin puolueelle niin tärkeä tavoite, että Sipilä saa sen ansiosta vielä aikaa.



Perussuomalaisille vaalitulos oli rökäletappio, mikä luo jännitteitä puheenjohtajavaaliin. Timo Soinin väistyessä puolue luo nahkansa uudelleen. Puheenjohtajaehdokkaista Jussi Halla-aho pärjäsi Helsingissä paremmin kuin Sampo Terho, mutta tuloksesta on vaikea tehdä suoraan johtopäätöksiä.



V ihreät ja vasemmisto olivat voittajia. Aallonharjalla ratsastivat etenkin vihreät. Puolue teki historiallisen läpimurron nousemalla ­ensimäistä kertaa suurimmaksi puolueeksi jossain kaupungissa.



Puolueen kannalta voi olla parempi, että läpimurto tapahtui Jyväskylässä eikä esimerkiksi Helsingissä. Vihreät on pyrkinyt jo pitkään valtakunnalliseksi yleispuolueeksi, ja nyt se näyttää onnistuvan. Samalla himmenee mielikuva punavuorelaisten city­hipstereiden liikkeestä.



Jyväskylän kaltaisessa yliopistokaupungissa Ville Niinistön vetämä koulutusta korostava kampanja upposi otolliseen maaperään. Jyväskylän vaalivoitosta vihreät saavat kiittää myös kansanedustaja Touko Aaltoa, joka on nyt kuntavaalien jälkeen vahva vaihtoehto puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.



Puheenjohtaja Li Andersson oli jälleen ääniharava Turussa ja onnistui myös kääntämään vasemmistoliiton kannatuksen hienoiseen nousuun. Helsingisssä puolue on jo lähes yhtä suuri kuin Sdp. Kristillisdemokraattien Sari Essayah onnistui vaaliväittelyissä. Huoli ruotsin kielen asemasta antoi potkua Rkp:lle muun muassa Vaasassa.



S uurin oppositiopuolue Sdp ei sen sijaan kyennyt hyödyntämään opposition myötätuulta, mikä ajaa puheenjohtaja Antti Rinteen todella ahtaalle. Sdp nousi täpärästi ohi kokoomuksen suurimmaksi puolueeksi Vantaalla, mutta voitto on lähes yksin kansanedustaja Antti Lindtmanin ansiota. Tampereella sama temppu onnistui Sanna Marinin ja Lauri Lylyn ansiosta. Tämä ei helpota yhtään puheenjohtaja Rinteen asemaa. Sdp epäonnistui useissa kunnissa siinä, missä moni kilpailija onnistui. Puolue ei puhuttele nuoria äänestäjiä.