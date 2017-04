Pääkirjoitus

Politiikan penkkiurheilijat ovat tämän vuosituhannen puo­lella oppineet yhden nyrkkisäännön: kun perussuomalaisten kannattajat lähtevät liikkeelle, myös äänestysprosentti nousee.



Ensimmäinen merkki tästä saatiin jo vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Silloin pitkään jatkunut äänestysaktiivisuuden lasku pysähtyi, kun entinen nyrkkeilijä Tony Halme sai Itä-Helsingissä ihmiset uurnille. Halmeen vaikutus heijastui ­koko maan lukuihin.



Perussuomalaisten suurvoitto vuonna 2011 ja uusi menestys vuonna 2015 eduskuntavaaleissa näkyivät myös kohtalai­sina äänestysprosentteina.



Tämänkertaisissa kuntavaaleissa äänestysprosentti nousi puoli prosentti­yksikköä edelliseen kertaan verrattuna. Lukemaksi tuli 58,8. Perussuomalaiset menettivät silti suosiotaan.



Selitystä tähän ilmiöön voi hakea hallitusvastuusta ja siitä, että kuntavaalit ­eivät ole otollisia perussuomalaisten mielellään esiin nostamille teemoille, kuten maahanmuutolle tai EU-kritiikille. Syitä on kuitenkin myös muualla.



Tämä vuosikymmen on lisännyt ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Poliittinen väittely innostaa jälleen kaikkia ikäluokkia. Osa innosta heijastuu myös äänestyspäätöksiin.



Vaikka perussuomalaisten kannattajia todennäköisesti siirtyi nukkuvien puo­lueeseen, muiden aktiivisuus esti äänestysprosentin romahtamisen.



O ptimistisen tulkinnan mukaan puolueilla on nyt hyvä mahdollisuus kääntää poliittinen osallistuminen nousu-uralle, mikä olisi hyvä uutinen koko yhteiskunnalle.



Seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestäjille on tarjolla monipuolinen kirjo vaihtoehtoja.



Myönteinen ajattelu kaipaa kuitenkin myös kriittisen reunahuomautuksen. ­Äänestäminen innosti alueilla, joiden asukkailla menee hyvin. Heikko aktiivisuus todennäköisesti vaimensi niiden ääntä, jotka eivät muutenkaan saa sitä yhteiskunnassa kuuluviin.



On aina parempi kanavoida tyytymättömyys politiikan sisä- kuin ulkopuolelle. Vielä parempi on, jos politiikka pystyy poistamaan tyytymättömyyden syitä.