Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Nykyisessä elämäntyylien ja mielipiteiden kirjossa on poikkeuksellista, jos jollakin asialla on yli 90 prosentin suosio. Sellaiset luvut viittaavat yleensä yksinvaltaisiin yhteiskuntiin.



Ensi elokuussa peruskoulun kahdeksannella luokalla aloittavat pääsevät kuitenkin mukaan harvinaisen kattavaan kulttuurihankkeeseen. Suomen kulttuurirahasto lupasi rahoittaa heille vierailut kulttuurikohteisiin ensi lukuvuoden aikana.



Taidetestaajiksi nimettyyn hankkeeseen ilmoittautui 99 prosenttia ikäluokasta. Käytännössä siis kaikki yläkoulut ovat mukana.



Vaikka rahoitus houkuttelee osallistumaan, hankkeen suosio kertoo myös aidosta kulttuurin nälästä. Luvassa on yksi vierailu oman maakunnan ja yksi pääkaupunkiseudun kulttuurikohteessa. Mahdollisuus toistuu vielä kahden seuraavan vuoden kahdeksasluokkalaisille.



Koululaitos on viime ajat korostanut mahdollisuuksia valintoihin. Se on tarjonnut aktiivisille oppilaille mahdollisuuksia mutta samalla kasvattanut eroja.



Siksi kokonaisen ikäluokan ottaminen mukaan taidekokemusten hankkimiseen perhetaustaan tai asuinpaikkaan katsomatta on arvokasta.