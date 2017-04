Pääkirjoitus

ensimmäistä kertaa isoäidiksi reilut kolme vuotta sitten. Nyt olen jo kahden lapsen mummi. Se on mukavaa ja merkityksellistä siitä huolimatta, että olen edelleen tiiviisti kiinni myös työelämässä.Näiden pienten, minulle tuttujen lasten kanssa on ihanaa olla. Heidän seuransa vie mukanaan ja irrottaa muusta maailmasta jollain aivan erityisellä ja sielua syvällisesti virkistävällä tavalla.Isoäitiyteni on tehnyt myös muut lapset ja heidän vanhempansa silmilleni näkyviksi niissä paikoissa, joissa liikun työpäivieni aikana. Toivon heillekin kaikkea hyvää – ja käyn sen usein myös kertomassa.olo on saanut aikaan myös sen, että työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmien ennusteet eivät ole minulle enää vain abstrakteja lukusarjoja. Ne edustavat hyvin konkreettisesti niitä ajanjaksoja, jolloin nyt vielä pienet lapsen­lapseni ja heidän ikätoverinsa ovat kolme-, neljä- ja viisikymppisiä – siis edelleen olennaisesti nuorempia kuin itse olen tällä hetkellä.Minulle ei ole siksi ole lainkaan yhdentekevää, mikä on työeläke­järjestelmän taloudellinen tilanne vuosina 2040, 2050 ja 2060 eli silloin, kun nämä tämän päivän pikkupirpanat ovat työelämässä ja maksajan roolissa.Suomeen on syntynyt kahden viime vuoden aikana poikkeuksellisen vähän lapsia. Se tarkoittaa sitä, että lapsenlapsillani on suorastaan ennätyksellisen vähän ikätovereita. Se saa minut ajattelemaan, että luottamus tulevaisuuteen on tässä yhteiskunnassa kortilla jollain hyvin konkreettisella ja syvällä tavalla.Arvotkin ovat toki muuttuneet niin, että lapsia ei ehkä yksinkertaisesti edes haluta yhtä paljon kuin aiemmin.Olen silti iloinen siitä, että elän maassa, jossa jokainen saa valita vapaasti oman lapsilukunsa ja elämäntapansa. Ja elää aivan itsellisenäkin, jos pitää sitä omalta kannaltaan luontevimpana vaihtoehtona.jo useamman vuo­den jatkunut syntyvyyden aleneminen häkellyttää minua. Syynä on varmasti osin se, että tulin itse aikoinaan äidiksi hyvin nuorena. Sanonta ”lapsi tuo leivän tullessaan” piti tuolloin omalla kohdallani paikkansa, vaikka elintasoni olikin opiskelijaäitiyden takia niukka vuosikausia.Tässä ajassa sanonnan paikkansapitävyyteen ei uskota, sillä syntyvyys on jäänyt aiempaa pienemmäksi erityisesti pienituloisempien naisten parissa. Se ei tunnu ollenkaan mukavalta.ovat tuiki tarpeellisia myös yhteiskunnan kannalta. Elämä ei yksinkertaisesti jatku ilman heitä.Myös ikärakenne vinoutuu ja eläkkeiden rahoitus vaikeutuu, jos lapsia syntyy vuosi toisensa jälkeen vain vähän. Tämä näkyy myös työeläkkeitä koskevissa pitkän aikavälin laskelmissa. Syntyvyyden aleneminen heikentää työeläkkeiden rahoitusta erityisesti 2050-luvulla eli silloin, kun omat lapsenlapseni ovat jo tiiviisti työelämässä – ja kun nykyiset nelikymppiset vastaavasti aloittelevat omia eläkepäiviänsä.Se kertoo, että eläkepolitiikassa ei ole kyse vain tämän päivän kolmikymppisten ja nykyisten suurten ikäluokkien välisestä suhteesta. Sukupolvien välinen verkko on paljon moniulotteisempaa ja hienosyisempää lajia. Ja osa verkon säikeistä on kiinni myös tämän päivän päiväkoti-ikäisten elämässä.sukupolvien välistä verkkoa halutaan huoltaa, pelkkä puhe talouskasvusta, työllisyydestä ja eläkevaroille saatavien tuottojen turvaamisesta ei riitä. On puhuttava myös siitä, miksi lapsiperheen elämänvaihe kiinnostaa ja houkuttaa nykyisin niin harvoja. Jos siihen ei saada muutosta, jonkinlainen sukupolvien välinen epäsuhta on edessä myös kaukaisemmassa tulevaisuudessa.Mitä asialle sitten voisi tehdä? Sitä moni varmasti miettii ainakin politiikassa. Kokeilemisen arvoisia askeleita löytyy ainakin perhevapaajärjestelmän uudistamisesta, isien hoivavastuun vahvistamisesta sekä työn ja perheen yhteensovituksen parantamisesta.Myös nuorten naisten arvostelemisen ja syyllistämisen lopettamista voisi kokeilla. Samoin sitä, että vähentäisimme lapsiperhevaiheeseen liittyvää kielteistä puhetta ja kertoisimme myös siihen liittyvistä arjen iloista ja ihmeistä.Oman elinpiiriin esimerkeillä kun on tunnetusti suuri vaikutus siihen, millaisia valintoja pidämme itsellemme mahdollisina.