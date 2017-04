Pääkirjoitus

Osallistuminen viime sunnuntain kuntavaaleihin oli laimeinta Kajaanissa. Äänestysprosentti jäi siellä alle viidenkymmenen.



Kauan ei kuitenkaan tarvinnut odottaa myönteisiä uutisia. Tiistaina työ- ja elinkeinoministeriö kertoi, että Kainuun ­alueelliset kasvunäkymät ovat positiiviset. Ministeriö näkee myönteisiä merkkejä kaivosteollisuudessa ja biotaloudessa.



Tiistaina myös Tilastokeskus julkisti tuoreita tietoja, tällä kertaa väestönmuutoksesta. Kainuu oli maakunta, jossa syntyvyys oli viime vuonna noussut eniten. Muutosta tosin selittää osin se, että edellisenä vuonna syntyvyys oli laskenut.



Tilastoja ja katsauksia vertailemalla huomaa, että Suomen maakunnilla on hyvin erilaiset profiilit.



Kokonaishedelmällisyysluvulla mitattu syntyvyys on suurinta pohjalaismaakunnissa. Keski-Pohjanmaalla syntyvyys oli viime vuonna ainoana maakuntana väestön uusiutumistason yläpuolella.



Talouden mittareilla eniten vauhtiaan on parantanut Varsinais-Suomi, josta puhutaan jo positiivisen rakennemuutoksen alueena. Myös Keski-Suomessa näkymät paranivat selvästi.



Maakunnat tarvitsevat toisistaan poikkeavia menestysreseptejä. Toivottavasti maakuntauudistus taipuu niiden tekoon.