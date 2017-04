Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Niin paljon kuin Suomen kuntavaaleja arvostaisikin, Euroopan yhteistyön ja EU:n kannalta tärkeimmät vaalit pidetään tänä keväänä Ranskassa. Näiden vaalien ensimmäiseen kierrokseen on aikaa enää runsas viikko.



Tiedusteluista päätellen tilanne on ensimmäisen kierroksen osalta aivan auki. Mittausten pitkässä historiassa ei koskaan ole menty ensimmäiselle kierrokselle näin tasoissa näin monella ehdokkaalla. Jos aiemmin tehdyistä mielipidemittauksista piirtää käyriä ja jatkaa niitä mielikuvituksella vaalipäivään, saa grafiikan, jossa neljä viivaa törmää toisiinsa.



Törmäyspisteeseen tulee ylhäältä loivasti alaspäin äärioikeistolaisen Front Natio­nalin Marine Le Pen. Tasaista viivaa tekee maltillisen oikeiston eli Tasavaltalaisten François Fillon. Alhaalta nousee loivasti Emmanuel Macron omalla listallaan (En Marche!). ­Tiukasti alhaalta ylös kohti törmäyspistettä koukkaa radikaalivasemmiston Jean-Luc Mélenchon. Käyrien leikkauspiste on 20 prosentin kannatuksen tuntumassa.



Nousevien käyrien ehdokkaat edustavat ranskalaisten tympääntymistä puoluei­siinsa. Mélenchon kerää äänet Ranskan toisen valtapuolueen eli sosialistien ehdokkaan edestä: Benoît Hamon on pudonnut mittauksissa alle kymmenen prosentin kannatukseen, ja hänen suuntansa on aina vain alaspäin.



M élenchon on vasemmalla laidalla sitä, mitä Le Pen on äärioikealla. Molemmat hakevat populistisesti kannatusta protestihengestä. Mélenchon kerää tukea siitä, että Sosialistinen puolue on vasemmistoa sympatisoivien silmissä menettänyt sekä uskottavuutensa että värinsä ja joutunut tyytymään värittömään ja epäuskottavan ehdokkaaseen – kun ei toisenlaistakaan löytynyt.



Yhdistäviäkin teemoja Le Penillä ja Mélenchonilla on: molempien mielestä EU ja ­euroalue kantavat ison vastuun Ranskan taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista. EU:n hajottamista haluavien voimien kannattaisikin tukea presidentinvaaleissa asetelmaa, jossa toiselle kierrokselle selviäisivät Le Pen ja Mélenchon.



Molemmilla on myös Venäjä-sympatioita. Mélen­chon kertoi vuosi sitten kannattavansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimia Syyriassa. Mélen­chon uskoi, että Venäjän armeija ei ole murskaamassa Bashar al-Assadin vastaista oppositiota vaan ­tuhoamassa Isisiä.



L e Pen sai pari viikkoa sitten Moskovassa ­valtiovieraan kohtelun ja tapasi presidentti Vladimir Putinin. Kiitokseksi tästä Le Pen kertoi kannattavansa Venäjän-vastaisten pakotteiden purkamista.



Tähän saakka toisen kierroksen asetelma on ollut selvempi. Le Pen vastaan joku toinen, ja se joku toinen voittaa. Mélenchonin nousu toiselle kierrokselle voisi muuttaa tilanteen täysin. Tosin sekään ei ole enää selvää, että Le Pen on toisella kierroksella.



Epäselvässä tilanteessa alkaa kuitenkin kirkastua se, että Ranskan presidentinvaaleissa puolueiden kytkös maan ylimpään virkaan heikkenee. Mélenchon ja Macron hallitsisivat ilman omaa puoluetta. Mélenchonilla on takanaan pieni Vasemmistopuolue, mutta hänen tukensa tulee suurelta osin sosialistien kannattajien joukoista. Sosialistien oikealta reunalta ja Fillonia vastustavilta oikeistoliberaaleilta tulee tukea Mac­ronille. Le Pen ei saisi taakseen Ranskan vaalijärjestelmän vuoksi parlamenttienemmistöä eikä siis hallitustakaan. Vanhojen puolueiden asemakin kokee kolauksen. ­Sosialistit saattavat jopa hajota, jos näitä vaaleja seuraa tappio parlamenttivaaleissa.