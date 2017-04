Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomessa on ollut vuosikymmenien ajan hyvin kattava rokotussuoja keskeisiä tartuntatauteja vastaan. Viime vuosina kasvava määrä vanhempia on jättänyt lapsensa rokottamatta, minkä seurauksena rokotuskattavuus on heikentynyt.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tilanne on huolestuttavin MPR-rokotuksen kohdalla. Tuhkarokkoa, vihurirokkoa sekä sikotautia vastaan annettavan rokotuksen kattavuus on paikoin pudonnut alle 95 prosentin, jota ­pidetään riittävän suojan riskirajana.



Tuhkarokkoepidemia on mahdollinen esimerkiksi Helsingissä, Sipoossa, Kau­niaisissa, Kirkkonummella ja Tampe­reella. Peräti 61 kunnassa alle 95 pro­senttia lapsista on saanut tuhkarokko­rokotuksen.



Rokotus on tehokas suoja tarttuvia tauteja sekä niistä aiheutuvia jälkitauteja ja komplikaatioita vastaan. THL:n mukaan MPR-rokotukset estävät joka vuosi keskimäärin seitsemän ennenaikaista kuolemaa ja säästävät 457 elinvuotta.



Tuhkarokon vaarallisin komplikaatio on aivosairaus, joka johtaa kuolemaan 6–9 vuodessa. Kattava rokotussuoja estää arviolta kaksi tällaista sairaustapausta vuodessa. Ilman rokotussuojaa tuhka­rokko aiheuttaisi vuodessa keskimäärin 37 aivo­tulehdusta, 700 keuhkokuumetta, 260 kouristustapausta ja noin 6 000 anti­biooteilla hoidettavaa korvatulehdusta tai keuhkoputkentulehdusta.



E uroopassa tuhkarokkoepidemioita on alkuvuonna rekisteröity Italiassa, Ranskassa, Puolassa, Romaniassa, Sveitsissä ja Ukrainassa. Romaniassa on todettu 3 400 tuhkarokkotapausta ja 17 kuolemaa viime vuoden alun jälkeen. Tuhkarokko on herkästi tarttuva tauti, jonka rokottamaton henkilö voi tuoda mukanaan muista maista.



Rokotuksen ottaminen omalle lapselle on vapaaehtoista, mutta siitä kieltäytymisellä on seurauksia myös muille ihmisille. Rokotuksen ottanut ihminen antaa suojaa myös hänen ympärillään oleville ihmisille. Riittävän laajasti rokotetun ­väestön keskuudessa voi elää turvallisesti myös lapsia tai vanhuksia, jotka eivät ole jostain syystä saaneet rokotusta. Lapsen etu on saada rokotus ja elää väestössä, jossa rokotuskattavuus on riittävän hyvä.