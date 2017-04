Pääkirjoitus

jälkeisenä tiistaina eduskunta kokoontuu pienen tauon jälkeen täysistuntoon. Kansanedustajat voivat silloin onnitella toisiaan viime viikonlopun vaaleissa saaduista valtuustopaikoista.Kuntavaalit kuuluvat useimmille kansanedustajille pakolliseen ohjelmaan. Moni on ottanut valtuustosalista vauhtia poliittiselle uralleen. Reviiri kannattaa siksi pitää omassa hallussa. Samalla puolue saa ehdokaslistoilleen tunnettuja nimiä ääniä keräämään.edustajat eivät hihku riemusta, vaikka henkilökohtainen tulos oli hyvä. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa korkeintaan kaksi vuotta, joten ajatukset alkavat jo karkailla sinne.Kokoomuksen edustajat voivat kyllä hehkuttaa Jan Vapaavuoren komeaa tulosta Helsingissä, mutta useimmissa muissa suurissa kaupungeissa kunta­vaaleissa tuloksena oli lievä tappio.Sdp:lle viime viikonlopun piti olla lähtökiihdytys kohti eduskuntavaalien voittoa. Tulos oli pettymys, eikä lähestyvistä presidentinvaaleistakaan ehkä tule toista kiihdytyspaikkaa.Keskustan kansanedustajat ovat jo jonkin aikaa purreet hammasta. Tyytymättömyys pulpahtaa ajoittain pintaan, mutta maakuntauudistuksen läpivienti auttaa vielä itsehillinnässä, vaikka kuntavaaleissa tuli miinusta.eduskuntaryhmän kurinalaisuus laskevien kannatuskäyrien paineessa on ollut yksi tämän vaalikauden yllätyksiä. Vähitellen huoli omasta uudelleenvalinnasta alkaa kuitenkin ryhmässä kasvaa.Perussuomalaiset voivat verrata tilannettaan vihreisiin ja vasemmistoliittoon. Ne lähtivät edellisellä vaalikaudella hallituksesta ennen vaaleja ja ovat siitä lähtien olleet täysiverisiä oppositiovoimia.Oppi tuntuu yksinkertaiselta: äänestäjien suosio elpyy, jos puolue luopuu ministerinpesteistä riittävän ajoissa. Perussuomalaisten pitäisi vain valita, mikä olisi oppositiopuolueen pääviesti.politiikan konkarit kohtaavat, siellä rakennetaan aina seuraavaa hallituspohjaa.Osa on pohtinut, mitä tapahtuisi, jos hallituspuolueet riitaantuisivat. Pääministeri voisi yrittää painostaa muita ennenaikaisten vaalien mahdollisuudella.Logiikka on silloin kuitenkin yksinkertainen: kannatustaan menettäneet eivät halua joutua vaaleihin, mutta eivät nousukiidossa olevatkaan halua mennä hallitukseen ilman uusia vaaleja.