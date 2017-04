Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Politiikan kevään tärkeä etappi on viikko pääsiäisen jälkeen, kun hallitus kokoontuu neuvottelemaan julkisen talouden suunnitelmasta ja tekee hallitusohjelman puolivälitarkastelun. Nimi sisältää oletuksen, että hallitus istuu nelivuotisen vaalikauden loppuun saakka.



Yksi esillä oleva asia on kannustinloukkujen purkaminen. Sitä ja työvoiman liikkuvuutta selvittänyt työryhmä julkisti maaliskuun alussa listan toimenpiteistä, joita se ehdotti tarkempaan selvittelyyn. Toimien valmistelu on jatkunut sen jälkeen.



Työryhmä kaipasi lisäselvityksiä esimerkiksi asumisen tuista, työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvistä tuista ja työttömyysturvasta.



Sen sijaan esimerkiksi ansiotuloverotuksen muutoksissa tai vuokrasäännöstelyssä työryhmä ei nähnyt aihetta enempään selvittelyyn.



K annustinloukuista puhuttaessa esiin nostetaan yleensä tavoitteita, jotka kaikki kuulostavat hyviltä. Työnteon pitää kannattaa, tuloerojen kasvua ja köyhyyttä vastaan pitää kamppailla, ja julkisesta taloudesta on pidettävä huolta.



Ongelma on, että tavoitteet ovat keskenään ristiriitaisia. Jos keskittyy niistä vain kahteen, kolmannessa tulee takapakkia.



Siksi poliittisessa keskustelussa onkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitä jätetään sanomatta. Jos joku puhuu työnteon kannattavuuden ja julkisen talouden kestävyyden puolesta, hän ei silloin ole niin huolissaan tuloeroista. Jos taas haluaa purkaa kannustinloukkuja ja torjua köyhyyttä, tulee samalla puhuneeksi julkisten menojen kasvattamisen puolesta.



Kaikki kolme ongelmaa ovat kuitenkin todellisia. On tilanteita, joissa työn vastaanottamisesta syntyvä taloudellinen hyöty on olematonta verrattuna sosiaaliturvan ­varassa elämiseen. Syy ei silloin ole yksittäisen ihmisen moraalissa vaan monimutkaiseksi rakennetussa järjestelmässä.



Myös perusturvan taso on Suomessa matala. Monet kannustinloukut syntyvät siitä, että matalaa perus­turvaa paikataan toimeentuloturvalla, joka on alun perin tarkoitettu tilapäiseksi täydennykseksi järjestelmään.



Eikä julkisen talouden tilassakaan ole hurraamista. Suomessa julkisen talouden kyky ottaa iskuja vastaan on heikompi kuin esimerkiksi 1990-luvun alun laman alla. Jos ikäviä yllätyksiä tulee, niiden seuraukset ulottuvat myös pienituloisiin.



H allitus tietää, että sen hallussa ei ole ihmerohtoja. Kannustinloukkuongelman olemassaolo on tiedetty pitkään, mutta sitkeistä yrityksistä huolimatta ongelma ei ole ­kadonnut.



Loukkuja pohtinut työryhmä nosti esiin muutamia keinoja, mutta ne eivät välttämättä ole hallitukselle mieluisia. Talousasiantuntijoiden ehdotuksissa toistuu usein kotihoidon tuen remontti osana perhevapaiden uudistusta, mutta nykyinen hallitus ei ole halunnut koskea siihen. Muutos voisi parantaa työllisyyttä mutta lisätä samalla ­julkisia menoja.



Työttömyysturvan ehtojen muutos olisi tehokas keino purkaa kannustin­loukkuja, mutta siinä pitäisi tehdä valinta työttömyysturvan tason laskemisen ja työttömyysturvan menojen kasvattamisen välillä. Kumpikaan ei ole poliittisesti houkuttelevaa.



Ongelma on kuitenkin yleisempi. Loukkujen purkaminen on tavoitteena suosittu, mutta käytössä olevat keinot ovat epäsuosittuja.