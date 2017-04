Pääkirjoitus

Suomi on Itämeren suurin kalastusvaltio, mutta kalamarkkinat nojaavat ulkomaiseen kalaan ja kuluttajan lautasella on useimmiten viljeltyä tuontilohta. Kysyntää on, sillä kalatuotteiden arvostus on vahvassa nousussa. Kotimainenkin kala on myötätuulessa, mutta esimerkiksi silakkaa hyödynnetään elintarviketuotannossa huonosti. Kotimaiseen raaka-aineeseen perustuva kalatalous kaipaakin piristystä, jonka avulla tuotantoketju saadaan kuntoon.



Maa- ja metsätalousministeriö ja ely-keskukset ovat käynnistäneet laajan innovaatiohankkeen, jolla pyritään uudistamaan suomalaista kalataloutta ja parantamaan sen kilpailukykyä. Yhtenä tavoitteena on kehittää silakkaan, kilohailiin ja särkikaloihin perustuvia korkean lisäarvon tuotteita.



Tuotekehittelylle olisi tarvetta. Nyt kalasta hyödynnetään monesti vain fileet ja muu osa päätyy pahimmillaan jätteeksi. Silakan ja kilohailin 150 miljoonan kilon vuosisaaliista vain rippeet, neljä miljoonaa kiloa, menevät elintarvikekäyttöön. Loput päätyvät turkiseläinten rehuksi tai menevät jalostamattomina vientiin.



Suomeen tuodaan kalaa vuosittain 400 miljoonan euron arvosta, mutta viennin arvo on vain 60 miljoonaa euroa. Yksi keino kalatuotteiden kauppataseen tasapainottamiseen on kotimaisen pyydetyn kalan jalostusasteen nostaminen.



K alan kysyntä trendiruokana luo edellytyksiä kotimaisen kalatalouden uudistumiselle. Kala on terveystuote, joka sisältää hyviä rasvahappoja, D-vitamiineja ja proteiineja. Ravintolisien sijasta superfoodia voitaisiinkin valmistaa silakasta. Korkea jalostusaste toisi vähäarvoisina pidetyille kaloille enemmän lisäarvoa kuin niiden päätyminen rehuksi tai biodieseliksi.



Kotimaisella kalataloudella olisi hyvä mahdollisuus vauhdittaa tilannetta niin, että kysynnän kasvu toisi myös kansantaloudellista hyötyä. Samalla riippuvuus ulkomaisesta kalasta vähenisi.



Uudistusten aika on nyt, sillä ammattikalastajien määrä vähentyy kaiken aikaa. Jossa alalle saadaan uusia yrittäjiä, arvoketjun on oltava kunnossa. Tämä edellyttää yhteistyötä ja toimivaa tuotantoketjua kalastuksesta jalostuksen kautta elintarviketuotantoon ja kauppaan saakka.