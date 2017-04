Pääkirjoitus

Uusi pormestarimalli muokkaa Helsingin päätöksentekoa monin tavoin, eikä kaikkia sen vaikutuksia kyetä ennakoimaan.



Kuntavaalissa helsinkiläisten äänet keskittyivät varsinkin suurissa puolueissa pormestariehdokkaille. Tämän seurauksena valituiksi tulleiden valtuutettujen listaan tuli myös paljon yllätyksiä. Esimerkiksi kokoomuksen valtuustoryhmästä putosi pitkään vaikuttaneita henkilöitä, kun äänet keskittyivät vahvasti pormestariehdokas Jan Vapaavuorelle.



Valtuusto valitsee kesäkuussa pormestariksi suurimman puolueen ehdokkaan. Vapaavuoren valinta on siten selvä.



Pormestarin lisäksi valtuusto valitsee neljä apulaispormestaria valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Kokoomus saa yhden, vihreät kaksi ja Sdp yhden apulaispormestarin paikan.



Näiden paikkojen täyttämisessä on jo tullut eteen mutkia. Sdp:n pormestari­ehdokas ja vaalien ääniharava Tuula Haatainen sekä puolueen kärkipoliitikkoihin kuuluva Pilvi Torsti ovat jo kieltäytyneet.



Vaihtoehdot voivat käydä vähiin, jos puolueen valtuustoryhmässä on paljon valtuustouraansa vasta aloittavia ja toisaalta kansanedustajia, jotka eivät halua jättää valtakunnan politiikkaa apulais­­pormestarin tehtävän vuoksi.