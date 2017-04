Pääkirjoitus

velkakriisiä tarkkailleet turvautuivat usein ”formalismiin” – päätöksiä punnittiin ja ennakoitiin sillä perusteella, mikä on juridis-muodollisesti oikein tai väärin. Kriisiin joutuneita maita avustettiin tavoin, jotka rikkoivat monen mielestä EU:n perussopimuksia. Euroopan keskuspankki teki euroa pelastaessaan päätöksiä, joiden moitittiin kulkevan jossain luvallisten ja luvattomien toimien harmaalla vyöhykkeellä.Näitä ratkaisuja on sittemmin pun­nittu eri puolilla Eurooppaa tuomioistuimissa – kuten Saksan perustuslakituomioistuimessa Karlsruhessa. Vapauttavia tuomioita on tullut, mutta myös varoittavia.kiinnittyminen johti monet harhaan. Ei tullutkaan unionin tuhoa. Ei euroalue sittenkään räjähtänyt. Ei mennyt Kreikka, Italia tai Espanja konkurssiin.EU, unionin instituutiot ja unionimaat ovat olleet yllättävän luovia luoviessaan muotoseikkojen ohi. Politiikka vaikuttaisi olevan juridiikkaa vahvempaa.Britannia on nyt jättänyt ilmoituksensa, jonka mukaan se eroaa ­Euroopan unionista. Ilmoitus käynnisti kellon. Kahden vuoden aikana molempien osapuolien tulee sopia lopullisesti erosta. Ellei kaksi vuotta riitä, aikarajaa voidaan siirtää, jos kaikki jäsenmaat näin haluavat.EU:n ja Britannian yhteinen etu on, että aikalisää varotaan. Jos jatkoajalle mentäisiin, unionissa alkaisi mantereenlaajuinen iltalypsy. Jäsenmaat vääntäisivät itselleen brexitiin liittymättömissäkin asioissa myönnytyksiä päästyään vallankahvaan. Näin kävi, kun EU:n ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimuksesta Cetasta neuvoteltiin. Belgian osa­valtio Vallonia halusi tehdä aluepolitiikkaa ja kerätä itselleen huomiota vastustamalla jonkin aikaa Cetaa.on kohtuuttoman lyhyt aika. Britannialle nämä neuvottelut ovat äärimmäisen vaikeat. Kansanäänestyksessä tuli luvattua asioita, joita on vaikea toteuttaa.Oli määrä varmistaa Britannialle edullinen taloussopimus unionin kanssa ja rajoittaa muuttoliikettä. EU:n vastaus on selvä: jos rajoittaa muuttoa, ei saa edullista taloussopimusta.Britanniasta luvattiin tehdä uusi riippumaton mahtivalta, joka luo helposti uuden kauppasuhteen Yhdysvaltojen kanssa, koska Britannialla on erityissuhde Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvaltoihin satuttiin valitsemaan brexit-äänestyksen jälkeen presidentti, joka pitää vain Yhdysvaltoja erityistapauksena.Suurvaltahaaveetkin ovat vastatuulessa. Britannia uhkaa lohkeilla pienemmäksi. Skotlanti aikoo järjestää itsenäisyydestään kansanäänestyksen, ja unioni pelottelee antavansa Espanjalle valtaa päättää, lähteekö Gibraltar Britannian mukana.Rahakin vaivaa. Brexitin puolesta äänestäneille kerrottiin, että rahan virtaus Brysseliin loppuu. EU:n vas­taus on, että rahavirta ei lopu vuosiin ja tulossa on kymmenien miljardien lasku. Britannia on pannut ni­mensä lukemattomiin yhteisiin si­toumuksiin ja projekteihin, jotka ku­luttavat tulevina vuosina EU-rahaa.Huonolla neuvottelutuloksella oli­si poliittisia vaikutuksia. Jos pääministeri Theresa May antaa periksi, oma puolue alkaa hajota. Ja ellei anna, Britannia voi ajaa taloudelliseen ja poliittiseen umpikujaan.Keskustelu EU-vaikuttajan kanssa saa huomaamaan, että aikataulu­kysymyskin on formalismia. Vaikuttaja muistuttaa, että kahden vuoden raja on ehdoton, mutta kukaan ei ole tarkasti sanonut, mitä aikarajan takapäässä pitäisi olla esitettävänä. Eli on soviteltavissa sekin, mitä ”ero” tarkoittaa. Vaikuttaja epäilee, että kahden vuoden päästä tehdään juhlallinen ilmoitus, jonka mukaan Britannian ero on nyt vahvistettu ja maa lähtee – ja yhä auki olevia kohtia hoidetaan jatkoneuvotteluissa.Tämä saattaisi sopia hyvin pääministeri Theresa Maylle, joka näyttää myös luopuvan formalismista. May kertoi ulkoministeri Boris Johnsonin säestyksellä, että maahanmuutto voisi sittenkin jatkua.hallitus tarjonnee sellaista ratkaisua, että unionimaiden kansalaiset voivat liikkua ja asua Britanniassa entiseen tapaan yli­menokauden ajan. Ylimenokausi olisi samalla tavalla sumplittavissa oleva ratkaisu kuin EU-erokin. Yhdessä ne jättäisivät neuvotteluihin pelivaraa ja pehmentäisivät brexitiä.Jos vaikka sovittaisiin, että yli­­menokausi on viisi vuotta vuodesta 2019 laskettuna, siirtymäajan jatkamisesta päättäisi Britanniassa jo jokin muu hallitus ja jokin muu parlamentti. Silloin brexit-lupauksiinkin on jo armollisen pitkä aika.