alla poliitikot puhuivat paljon maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Ainakin vihreät, Sdp, vasemmistoliitto ja tietyin aikatauluvarauksin myös kokoomus pitäisivät sitä hyvänä keinona lisätä yli kolmevuotiaiden osallistumista ammattikasvattajien hoivaan.Neljävuotiaista suomalaislapsista 74 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen. Muissa Pohjoismaissa varhaiskasvatusta saavat lähes kaikki sen ikäiset.Varhaiskasvatus on tietysti hyvä asia, ja siitä on kiva puhua vaalien alla. Vaali­kes­kus­teluissa varhaiskasvatusta kuvailtiin jopa tehokkaimmaksi keinoksi torjua nuor­ten miesten syrjäytymistä. Jos on saanut pie­nenä lastentarhanopettajan kasvatusta, peruskoulun jälkeen ei jäisikään niin helposti kotisohvalle vaan me­nisi opiskelemaan tai töihin. No, on­han niitä syrjäytyneitä nuoria Ruotsissakin.päivähoitoon lisää rahaa, olisi älyllisesti rehellistä myös kertoa, mitä veroja korotetaan sen kustantamiseksi ja kuinka paljon. Äänestäjälle on kiva luvata maksuton tikkari, mutta samalla pitäisi kertoa, että äänestäjähän sen lopulta kuitenkin maksaa – uusina veroina tai julkisena velkana. Maksuttomuus toisi päivähoitoon arviolta 330 miljoonan euron lisämenot vuodessa.Keskustelu oli hämmentävää, koska varhaiskasvatuksesta on juuri säästetty rajaamalla päivähoito-oikeutta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Lasten päivähoito maksaa julkiselle taloudelle jo nyt 2,5 miljardia euroa vuodessa.varhaiskasvatus tarvitsee pätevät työntekijät. Moni korkeasti koulutettu lastentarhanopettaja kuitenkin vaihtaa ammattia, koska työ on vaativaa ja vastuullista mutta huonosti palkattua.Sama ilmiö on nähty jo vuosikymmeniä lastensuojelussa. Päteviä sosiaalityöntekijöitä on vaikea löytää, koska vaativa, vastuullinen ja huonosti palkattu työ kuluttaa ihmiset loppuun.Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta myös vanhusten kotihoidossa. Kotihoito tulee kunnille paljon halvemmaksi kuin laitoshoito, ja totta kai jokainen asuu mieluiten omassa kodissaan. Mutta vanhukset ovat ihmeissään, kun joka päivä tulee uusi hoitaja. Työntekijät väsyvät, koska heillä on liian vähän aikaa asiakkaille. Tuoreen tiedon mukaan vanhusten kotihoidossa on keskimäärin 3 000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten, mutta hoitajia on 400 vähemmän.Ennen kuin luvataan äänestäjälle lisää maksuttomia herkkuja, kunnat ja valtio voisivat laittaa vähän lisää rahaa näiden kesto-ongelmien korjaamiseen.