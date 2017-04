Pääkirjoitus

Odotukset Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden parantumisesta ovat romahtaneet ällistyttävän nopeasti. Molemmilla mailla on nyt intressejä saada putoaminen pysähtymään pehmeästi, mutta se ei ole helppoa.



Enin, mitä ulkoministeri Rex Tillersonin neuvotteluilta Moskovassa keskiviikkona saattoi toivoa, oli yhteinen pyrkimys välttää suurempia vahinkoja. Tämä tulos ehkä saavutettiin.



Romahduksen yksi selitys on se, että odotukset suhteiden lämpenemisestä perustuivat pääosin Donald Trumpin puheisiin Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjan aikana ja vielä presidenttiyden alkaessakin tammikuussa.



Ei ole vieläkään oikein selvinnyt, miksi Trump niin sitkeästi kieltäytyi arvostele­masta Venäjää ja presidentti Vladimir Putinia, vaikka hän samalla esitti hämmentäviä lausuntoja Yhdysvaltojen liittolaismaista.



Toteutuessaan Trumpin oudoimmat linjaukset olisivat käytännössä tarkoittaneet Yhdysvaltojen muille länsimaille antamien sitoumusten romuttamista ja niiden korvaamista löyhällä liitolla Venäjän kanssa.



Tällaiselle ratkaisulle ei missään vaiheessa ollut vakavaa poliittista tukea tai toteutumisen edellytyksiä Yhdysvalloissa. On hieman vaikea uskoa, että Trump oli alussa edes miettinyt asiaa kovin tarkasti.



Samaan aikaan Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut kertoivat yhä raskauttavammin ­Venäjän vaikutusyrityksistä Yhdysvaltojen poliittiseen järjestelmään. Tutkimukset ­yhteyksistä Venäjän harjoittamiin horjutustoimiin ulottuvat nyt Trumpin lähipiiriin.



On tullut selväksi, että odotukset suhteiden paranemisesta olivat harhaa mutta ­paine suhteiden huononemiseen oli todellinen.



T ilanteen saamiselle jonkinlaiseen hallintaan oli edellytyksiä, kun Yhdysvaltojen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan johtoon nousi vähintään kohtuullista arvostusta nauttiva joukko.



Puolustusministeri James Mattis, kansallisen turvallisuuden neuvonantaja H. R. McMaster ja myös Tillerson ovat esittäneet yhteneväisen tiukkoja ­näkemyksiä Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteista. He eivät kuitenkaan ole kyseenalaistaneet dialogia ­Venäjän kanssa tai ottaneet esiin uusia kiistoja.



Pykälää tiukempaa linjaa on vetänyt YK-lähettiläs Nikki Haley, joka kabinettivirkojen hallitsijoista selvimmin vaati viime viikolla Venäjän tukeman Bashar al-Assadin syrjäyttämistä Syyrian johdosta.



Keskiviikkona myös Trump itse lopulta tuomitsi jyrkästi Venäjän tuen al-Assadille ja samalla antoi toistaiseksi voimakkaimman oman tukensa puolustusliitto Natolle.



V enäjä selvästi yllättyi Trumpin päätöksestä laukaista 59 risteilyohjusta Syy­riaan varhain perjantaina viime viikolla. Arvaamattomuus ja yllätyksellisyys sotilaallisen voiman käytössä on ollut viime vuodet Venäjän monopoli.



Nyt arvaillaan Yhdysvaltojen seuraavia toimia Syyriassa, mutta äärimmäisen sekavassa sotilaallisessa tilanteessa uusia vaihtoehtoja on vaikea löytää.



Venäjä vuorostaan on joutunut sitoutumaan entistä tiukemmin al-Assadin suojaamiseen yrityksessään laajentaa jalansijaansa Lähi-idässä.



Tillerson oli oikeassa sanoessaan Moskovassa, etteivät kahden ydinasesuurvallan suhteet saisi olla näin huonot.