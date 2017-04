Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Joskus käy niin, että eilispäivän ­fiksu teko muuttuu nykypäivän ­silmissä ongelmaksi. Vielä parikymmentä vuotta sitten ilmaston­suojelu-urakassa keskityttiin kaikessa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Dieselhenkilöauton ostamista pidettiin ympäristötekona, koska se tuottaa vähemmän hiilidioksidia kuin bensiiniauto. Dieselin kulutus on pienempi erityisesti kaupunkiajossa.



Dieselit tuottavat toisaalta enemmän typen oksideja. Vanhemmat koneet tupruttavat runsaasti myös pienhiukkasia. Siinä missä ilmasto voitti, lähiympäristö hävisi. Typen oksidit happamoittavat ­ympäristöä ja ärsyttävät hengityselimiä. ­Tämä korostuu tilanteessa, jossa dieselin piti olla hyvä: kaupunkiajossa.



Monissa Keski-Euroopan maissa diesel on henkilöautoliikenteessäkin hallitseva voimanlähde. Samoissa maissa on suuria kaupunkeja, joissa ilma saattaa tyynellä säällä seisoa pitkään paikallaan. Esimerkiksi käy Pariisi, joka kärsii tavan takaa pahoista saastesumuista.



EU:n teollisuuskomissaari Elżbieta Bieńkowska arvioi EU-parlamentille viikko sitten, että dieselit katoavat ”nopeammin kuin olemme kuvitelleet”. Arvio on syytä ottaa vakavasti.



Euroopan kaupungeissa rajoitetaan dieselautojen käyttöä. Autoteollisuus kuluttaa ison osa tutkimus- ja tuotekehittelyresursseistaan sähköautojen kehittämiseen. Dieselhenkilöautojen valmistuksen lopettamista pohditaan jo.



S iirtymä sähköön on pitkä, mutta siirtymäkauden käyttövoima ei henkilöautoissa ole diesel vaan bensiini. Bensiiniautojen vihertyminen – erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentyminen – on ollut nopeaa.



EU:n ja autoteollisuuden valitsema suunta voi tuottaa murhetta biodieselin tuottajille. Suomesta on viritelty monen tuotantolaitoksen voimin biodieselin ­tuotannon suurmaata. Biodieseliä saa ­jätteistä, tähteistä ja teollisuuden sivu­virroista runsaammin ja helpommin kuin biobensiiniä. Biobensiinistä on hankalampaa tehdä kannattavaa tuotetta.



Pääosa biodieselistä menee laivoihin ja raskaaseen liikenteeseen. Mutta henkilöautodieselin kysyntä vähenee – jos Bieńkowskan arvion ottaa vakavasti – no­peammin kuin olemme kuvitelleet.