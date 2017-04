Pääkirjoitus

Suomessa on ollut tapana tulkita suuren viisauden osoitukseksi , jos piehtaroi pessimismissä ja tuhkassa tai jos nousee todistamaan, että kaikki menee pieleen ja konkurssi ­uhkaa.



Auringon sittenkin noustua ei ole ollut tapana muistaa niitä, jotka manasivat ikuista yötä.



Ehkä pitäisi.



Suomen talous on suunnannut nyt muutamia kuukausia ylöspäin. Myönteisiä uutisia kuuluu lähes kaikkialta – kaikilta maan kolkilta ja kaikilta toimialoilta.



Tilastokeskus kertoi keskiviikkona, että teollisuuden liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia marras–tammikuussa. Huomattavaa on se, että kaikki toimialat kasvoivat ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen vuosittaisissa vastaavissa mittauksissa. Myös palvelut etenivät hyvää vauhtia.



Mutta näinhän ei pitänyt käydä.



Suomi ei elvy, koska se on euroalueen jäsen (toimittaja Matt O’Brien, The ­Washington Post 17.7. 2015). ”Miksi Suomi ei elvy tällä kertaa? Velka ei ole ongelma; lainakulut ovat hyvin alhaiset. Syy on euron pakkopaidassa” (talousnobelisti Paul Krugman, The New York Times 1.6. 2015). Esimerkkejä on enemmänkin.



Mutta ei pitänyt käydä niinkään, että Espanjan talouskasvu kiihtyy euroalueen kärkisijoille kriisin ja säästöjen jälkeen.