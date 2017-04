Pääkirjoitus

Frankfurtilaisen

Tässä

Yücel,

kivitalon taka­pihan perällä on ovi, joka johtaa kapeaan portaikkoon. Jos ovi on auki, huomaa kyltin ”Türk Hal­kevi”. Türk Halkevi on yksi Saksan vanhimmista turkkilaisten siirtotyöläisten perustamista yhdistyksistä ja työväentaloista. Se perustettiin vuonna 1965.Türk Halkevin kerho- ja juhlatiloissa on tehty integraation historiaa. Seinille ripustetuista plakaateista käy selväksi, että täällä ollaan usein solidaarisuus- ja ihmisoikeusoikeuskysymysten äärellä. Niin myös nyt.Viime viikonvaihteessa salissa puhuttiin Turkin tulevan sunnuntain kansanäänestyksestä. Se voi osoittautua uudeksi käännekohdaksi Turkin poliittisessa lähihisto­riassa, jossa on käänteitä riittänyt. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan haluaa keskittää vallan itselleen.Tässä salissa istuvat ne, jotka sanovat kansanäänestyksessä ei. He ovat valta­oikeuksien kasvattamista ja Erdoğania vastaan. Diktatuuria vastaan. Osa henkensä kaupalla.salissa ei voi olla ajattelematta Deniz Yüceliä. Hän on täällä ja täältä. Ja hänen kauttaan moni saksalainen seuraa nyt Turkin kehitystä.Yücel on saksalaislehti Die Weltin Turkin-kirjeenvaihtaja – ja hän on ollut tutkintavankeudessa Istanbulissa helmikuun lopusta lähtien. Määräämättömän ajan. Syynä on se, Yücel teki työtään toimittajana ja raportoi Turkin tilanteesta. Turkki pitää sitä terroripropagandan levittämisenä. Tapaus Deniz Yücel on vakava kiista Saksan ja Turkin muutoinkin tulehtuneissa väleissä.43, on syntynyt Frankfurtin kupeessa Flörsheimissa. Yücelin vanhemmat kuuluvat juuri tähän yhdistykseen. Yücelin sisko on täällä töissä.”Denizillä on vaikeaa”, keskustelutilaisuuden järjestäjä Murat Cakir sanoo. ”Hän on kova tupakkamies niin kuin minäkin, eikä vankilassa saa polttaa.”Vaikka Cakir yrittää verhota huolensa pieneen vitsailuun, se ei peity.Keskiviikkona Deniz Yücel meni naimisiin. Siviiliviranomainen vihki Yücelin ja tv-tuottaja Dilek Mayatürkin istanbulilaisessa Silivrin vankilassa. Mayatürk saa nyt vierailla Yücelin luona. Muita hänen luokseen ei ole päässytkään.Hääkuvakin saatiin. Die Welt julkaisi Twitterissä kuvan, jossa toimitus pitelee onnittelukylttejä. Kansainvälisen yhtei­sön paine Turkille ja tuki Yücelille ja muille vangituille toimittajille on äärettömän tärkeää.Aikamoinen viikko Deniz Yücelille, Turkille ja Turkin Euroopan-suhteille.