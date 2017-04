Pääkirjoitus

Koillis-Nigeriassa on tällä hetkellä noin puoli miljoonaa vakavasta ja akuutista aliravitsemuksesta kärsivää lasta. Elleivät lapset saa tarvitsemaansa hoitoa, joka viides heistä kuolee.



Nigerian hallituksen ja YK:n viimeisimpien ruokapulaa koskevan tietojen mukaan kaikkiaan 4,7 miljoonaa ihmistä – lähestulkoon Suomen väkiluvun verran – on pikaisen ruoka-avun tarpeessa. Tästä joukosta 1,4 miljoonaa ihmistä elää nyt hädänalaisena ja 43 000 nälänhädän kaltaisissa oloissa.



Nigerian hallitus on tunnustanut, että maan koillisosan konflikti on kasvanut jo maailmanlaajuisessa mittakaavassa huomiota vaativaksi ongelmaksi. Tällä hetkellä konflikti vaikuttaa kuuden valtion alueella 26 miljoonaan ihmiseen. Määrä vastaa Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen yhteenlaskettua väkilukua.



Kansalliset ponnistelut eivät riitä, vaan nälänhädän välttämiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Tämän vuoksi Yhdistyneet kansakunnat ja YK:n kumppanit ovat vedonneet sen puolesta, että vuonna 2017 nälänhädän torjuntaan saataisiin kerättyä miljardi dollaria. Kunnianhimoisena tavoitteena on antaa elintärkeää apua seitsemälle miljoonalle ihmiselle kolmella eniten kärsivällä alueella Koillis-Nige­riassa: Adamawassa, Bornossa ja ­Yobessa.



YK:n pääsihteeri António Guterres vaati helmikuussa kanainvälisen tuen huomattavaa lisäämistä, jotta pahin kriisi Nigerian koillisosassa voidaan välttää. Sadattuhannet ihmiset ovat vaarassa jäädä useiksi kuukausiksi ilman ruokaa. Kuljemme kohti valtavaa katastrofia.



Me humanitaarisen avun antajat teemme kaiken voitavamme, jotta Koillis-Nigeriaan saadaan apua. Viime keväänä YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin koolle kutsumassa humanitaarisessa huippukokouksessa luvattiin uusia toimintatapoja, ja ­aiomme lunastaa lupauksen käytännössä Koillis-Nigerian nälänhätää torjuttaessa. Eri virastojen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä on parannettava ja tehostettava.



Yhtenäisillä toimilla parannamme humanitaarisen avun antajien ja ­kehitysyhteistyön tekijöiden välistä yhteistyötä. Kestävään ratkaisuun päästään vain ottamalla huomioon konfliktin perimmäiset syyt, joita ovat köyhyys, puute ja taloudellis-sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus.



Tällä hetkellä humanitaarinen apu tavoittaa 1,7 miljoonaa ruoan puutteessa olevaa ihmistä Nigerian koillisosissa. Pelkästään Maailman ruokaohjelma WFP kasvatti ruoka-avun piiriin päässeiden ihmisten määrää lähes 700 prosentilla: vuoden 2016 lokakuussa avun piiriin pääsi 159 000 ihmistä, mutta helmikuussa 2017 avun saajia oli jo 1,08 mil­joonaa.



Apumme on miljoonille ihmisille elintärkeää, mutta se ei ole yhteisistä ponnisteluistamme huolimatta vielä riittävää.



Helmikuun lopulla Oslossa järjestettiin Nigerian ja Tšadjärven aluetta käsittelevä humanitaarinen konferenssi. Siellä avunantajat lupasivat avokätisesti 458 miljoonaa dollaria humanitaarisen kriisin hallitsemiseen. Päätöslauselmassa kiiteltiin avustustoimien tehostamista ja ­kannustettiin sekä lahjoittajia että alueen maiden hallituksia tehostamaan avustustoimia ja lisäämään rahoitusta, jotta humanitaarisen kriisin paheneminen vältetään.



Konferenssista on kulunut alle kaksi kuukautta, ja poliittinen tahto on hiipumassa. Vain 15 prosenttia Nigerian humanitaariseen apuun tarvittavasta rahasta on saatu. Jotta 1,8:aa miljoonaa ihmistä voidaan auttaa, WFP tarvitsee seuraavan kuuden kuukauden aikana 242 miljoonaa dollaria, yli 1,3 miljoonaa dollaria päivässä. Ellei WFP saa riittävää rahoitusta, sen on leikattava ihmishenkiä pelastavaa apuaan.



Lisärahoitusta tarvitaan välttämättä: ilman sitä humanitaarinen kriisi pahenee entisestään. Silloin kriisi saattaa lisätä myös terrorismille suotuisaa maaperää.



Näin suurta hätätilaa ei poisteta ­silmänräpäyksessä. Kansainvälisen yhteisön ja Nigerian hallituksen on tunnettava vastuunsa: ne eivät voi kääntää katsettaan pois kriisistä.



Historia on täynnä menetettyjä mahdollisuuksia, eikä Nigeria saa muuttua uudeksi pitkittyneeksi kriisiksi. Kehotamme avunantajamaita ponnistelemaan entistä lujemmin, jotta välttyisimme täydelliseltä ka­tastrofilta.



Peter Lundberg



Kirjoittaja on Nigerian humanitaarisen avun apulaiskoordinaattori YK:ssa.