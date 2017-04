Pääkirjoitus

mielipideosastolla julkaistaan toistuvasti ­läheisten kirjoituksia siitä, kuinka kotona asuvia, huonokuntoisia vanhuksia on jäänyt vaille tarvitsemaansa hoivaa.Vanhustenhoitoa niin kotona kuin laitoksissakin on ruodittu julkisuudessa vuodesta toiseen. Esiin nousee välillä järkyttä­viäkin ongelmia. Rehellisyyden nimissä on tietenkin todettava, että samaan aikaan monissa paikoissa saa myös hyvää hoitoa.Vanhusten laitoshoitoa on vähennetty jo vuosia, ja yhä ­huonokuntoisempia vanhuksia hoidetaan kotona. Tästä huolimatta kotihoidon resursseja ei ole kaikissa kunnissa lisätty riittävästi. Vanhusten hoidon kipupiste onkin nyt kotihoidossa.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen selvityksen mukaan kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut kahdessa vuodessa keskimäärin muutamalla tuhannella, mutta hoitajien määrä on samaan aikaan vähentynyt useilla sadoilla. Kehitys kulkee väärään suuntaan.Hyvin toteutettuna kotihoito voi olla toimiva vaihtoehto monille vanhuksille. Onnistuakseen se vaatii kuitenkin riittävästi henkilöstöä, hyvää johtamista ja töiden organisointia sekä jatkuvaa palvelun kehittämistä. Nyt monessa kunnassa esimiehiltä kuluu kohtuuttomasti aikaa sijaisten etsimiseen, eikä johtamiseen ja työn kehittämiseen jää aikaa. Ammattiliitto Superin jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan kotihoito on krii­sissä: hoitajat uupuvat ja moni harkitsee alan vaihtoa.askainta hoitajille on se, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa asiakkaille. Hoivatyöhön on laadittu minuuttiaikataulut, ja yhden hoitajan vastuulla on liian monta asiakasta päivässä. Sairauspoissaoloja on paljon, ja henkilöstön vaihtuvuus on suurta.Pienilläkin muutoksilla voidaan saada ihmeitä ­aikaan. Esimerkiksi Helsingin Vuosaaressa hoitajien työtaakka keveni ja vanhusten hyvinvointi parani, kun aamu- ja iltakäyntien ruuhkia tasattiin päivän muille tunneille.Vanhustenhoidon ongelmat heijastuvat myös muualle yhteiskuntaan. Kun työikäiset lapset ovat jatkuvasti huolissaan vanhempiensa pärjäämisestä, heidän on vaikea keskittyä omaan työhönsä. Moni 50–60-vuotias yrittää venyä ja hoitaa omien velvollisuuksiensa lisäksi vanhempiensa asiat.Jossain vaiheessa osa vanhuksista tarvitsee vääjäämättä laitoshoitoa. Tehostetun palveluasumisen paikka pitäisi saada kolmen kuukauden määräajassa. Määräaikaa yleensä noudatetaan, mutta kaikki halukkaat eivät pääse jonoon.Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnista tehtävät johtopäätökset ovat aina ­tulkinnanvaraisia. Vaikka vanhus itse ja hänen lähipiirinsä pitäisivät hoitopaikkaa ­välttämättömänä, järjestelmän vastaus voi olla, että yritetään vielä hoitaa kotona.untavaaleissa vanhustenhoidon ongelmat eivät nousseet kärkiteemaksi. Syynä lienee sote- ja maakuntauudistus, joka siirtää vastuun näistäkin palveluista maakunnille vuoden 2019 alussa. Menee kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin on selvää, ketkä maakunnissa päättävät näistä asioista ja miten. Vanhuksilla ei ole aikaa odottaa.Lakipykälät eivät koskaan pysty yksin takaamaan, että hyvä hoito toteutuu. Pykälien lisäksi on käytettävä tervettä järkeä ja turvattava kaikille ihmisarvoinen vanhuus. Inhimillisyys toteutuu, jos se on kaiken toiminnan lähtökohta.