Pääkirjoitus

Tänään

Perinteisen

Uudistuksen

on ehkä viimeinen pääsiäis­lauantai, jolloin Alkon ovet pysyvät kiinni. Nykyinen hallitus aikoo muuttaa tämän jäänteen alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Kauppojen aukioloaikojen muuten vapauduttua säädös on tuntunut maallistuneessa yhteiskunnassa entistä oudommalta.Hallituksen suunnitelma on muutenkin väljentää Alkon myymälöiden auki­oloa. Alko kannattaa muutoksia hyvän asiakaspalvelun nimissä ja esittää jopa vapaamielisempiä aukioloaikoja kuin hallitus.Muuten Alko suhtautuu ­uudistus­esi­tyk­seen hyvin ­varauksellisesti – eikä se ole ainoa lakiluonnosta virallisella lausuntokierroksella suominut taho.nyrkkisäännön mukaan alkoholinkulutukseen voi vaikuttaa sää­telemällä kahta tekijää, saatavuutta ja hintaa. Hallitus on uudistuksellaan ajatellut nyt helpottaa saatavuutta monella tapaa. Esityksen mukaan ruokakaupoista saisi entistä väkevämpiä juomia ja ravintolasta voisi ostaa pullon mukaansa.Lausunnoissa katsotaan, että esityksen sisältö on ristiriidassa lain tarkoituspykälän kanssa. Alkoholihaittoja ei voi ehkäistä lisäämällä väestön alkoholinkulutusta, lausuntoyhteenvedossa todetaan. Esimerkiksi Lääkäriliitto piti uudistusta terveyden näkökulmasta yksinkertaisesti epäonnistuneena ja toivoi hallituksen harkitsevan toteuttamisvaihtoehtoja.ongelmat eivät ole mikään lausunnonantajien keksintö. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan suoraan muun muassa näin: ”Koska alkoholijuomien kokonaiskulutus lisääntyisi, – – on varmaa, että muutos vaikuttaisi negatiivisesti väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen.””Alkoholijuomien saatavuuden tietoinen lisääminen heikentää välittömästi väestön terveyttä ja hyvinvointia ja lisää terveyseroja.”Tilanne on siis jokseenkin saman­kaltainen kuin sote-uudistuksessa: asiantuntijat varoittavat jo lainvalmistelussa, että pykäliin kirjoitetut konkreettiset muutokset ovat lain julkilausuttujen hyvien tarkoitusperien vastaisia.Moni alkoholilaista lausunnon antanut ihmetteli, että ehdotettu uudistus aiotaan tehdä täysin tietoisena siitä, että sillä on kansanterveyden kannalta huonoja seurauksia. Sitä ei pidetä kovin vastuullisena päätöksentekotapana.Tähän käsitykseen on helppo yhtyä – ja hyväksyä siksi sekin, että handeli voi olla pääsiäislauantaina suljettu.